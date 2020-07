vor 16 Min.

Demonstration: Landwirtschaftsschule in Stadtbergen soll bleiben

Die Landwirtschaftsschule in Stadtbergen soll geschlossen werden. Dagegen regt sich Protest.

In Stadtbergen wird am Freitag eine Protestkundgebung für den Erhalt der Landwirtschaftsschule stattfinden. Das sind die Hintergründe.

Bund Naturschutz, Bauernverband und ehemalige Stadträte haben sich an die Spitze einer Protestbewegung in Stadtbergen gesetzt. Sie sprechen sich für den Erhalt der Landwirtschaftsschule aus. Bei einer überparteilichen Protestkundgebung vor der Schule (Bismarckstr. 62) am Freitag, 24. Juli, ab 11 Uhr wollen sie ihrer Position Nachdruck verleihen.

Die Landiwrtschaftsschule in Stadtbergen soll nach 150 Jahren schließen

Nach den Plänen der CSU wird in Stadtbergen schon im kommenden Herbst der letzte Jahrgang an der Landwirtschaftsschule beginnen. 17 Schüler sind bislang dafür gemeldet und sollen im März 2022 ihren Abschluss machen. Danach soll Schluss sein mit der mehr als 150 Jahre währenden Geschichte der Schule. Diese Pläne kommen bei vielen Stadtbergern nicht gut an. Die Gegner der Schließung sprechen „von einem Schlag ins Gesicht“.

Sozialministerin Carolina Trautner setzt sich für den Erhalt ein

Unterstützung bekommen sie von einer prominenten Stadtbergerin: Die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner hat die Verhandlungen um die Zukunft der Landwirtschaftsschule noch nicht aufgegeben. Die Sozialministerin nutzte am Dienstag die Ministerratssitzung, um der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Vorschläge der beiden Kreisverbände des Bauernverbandes für den Erhalt des Schulstandorts zu überreichen. Trautner warb um eine Überprüfung, inwieweit das Konzept umgesetzt werden kann. (kar)

