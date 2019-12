Der Bachelor kommt zum Basketballspiel nach Stadtbergen

Plus Ex-Profi Andrej Mangold, bekannt durch die RTL-Dating-Show, unterschreibt am Samstag bei der BG Leitershofen/Stadtbergen. Allerdings keinen Vertrag.

Ex-Basketball-Profi Andrej Mangold, bekannt geworden als Bachelor, unterschreibt bei der der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen. So vermeldete der Regionalligist zum Weihnachtsspiel am kommenden Samstag gegen den MTSV Schwabing eine spektakuläre Verpflichtung.

Doch der ehemalige Bundesligaprofi Andrej Mangold, der inzwischen als Bachelor eine steile Karriere im Promi-Geschäft hingelegt hat, unterschreibt keinen Vertrag als Spieler bei den Kangaroos. Er wird auch keine Rosen an die Damen verteilen, ist am Samstag aber als Stargast in der Stadtberger Sporthalle anwesend und wird für die Fans Autogrammkarten unterschreiben.

Ein attraktiveres Rahmenprogramm bei den Heimspielen

Kangaroo-Geschäftsführer Tom Oertel, seit September bei der BG im Amt, hatte ja bereits bei Übernahme seines Jobs angekündigt, die Heimspiele der Leitershofer mit einem attraktiveren Rahmenprogramm versehen zu wollen. Nun hat der umtriebige Oertel zusammen mit Manuel Karle von der Firma proinovest aus Gersthofen ernst gemacht und vier Tage vor Heilig Abend eine noch nie da gewesene Show bei den Basketballern aufgezogen. „Andrej Mangold ist sozusagen die perfekte Symbiose aus Basketballer und einem Zugpferd für junge Zielgruppen, die wir verstärkt für den Basketballsport gewinnen wollen. Als wir ihn angefragt haben, ob er vorbeikommen würde, hat er spontan zugesagt, das war total unkompliziert. Die zweite Idee, dass er für uns spielt, gerade angesichts unserer aktuellen Verletztenmisere, konnten wir dann leider nicht realisieren, ich denke aber, das passt auch so“, freut sich der BG-Boss.

Der inzwischen 32-jährige Mangold war in der BBL unter Anderem für die Telekom Baskets Bonn und die Fraport Skyliners Frankfurt aktiv, bestritt auch fünf Länderspiele für Deutschland. Bereits frühzeitig startete er neben dem Basketball eine Karriere als Unternehmer, war 2016 in der VOX-Serie „Höhle der Löwen“ mit einem Kaugummi Start-Up im Gespräch. Als „Bachelor 2019“ wagte sich Andrej Mangold im Frühjahr dann auf ein ganz neues Terrain: In der neunten Staffel der RTL-Dating-Show traf er auf 20 Single-Ladys und hoffte, unter der Sonne Mexikos seine große Liebe zu finden. Im großen Finale überreichte er Jennifer Lange seine letzte Rose. Die beiden sind immer noch ein Paar.

Glühweinstand und Fan-Schal-Sonder-Edition

Mangold wird am Spieltag im Rahmen eines Meet and Greet ab 18.30 Uhr Autogrammkarten für die Fans schreiben. Als Höhepunkt kann man in der Halbzeitpause auf dem Spielfeld ein Shoot-Out gegen ihn machen und ein signiertes Trikot gewinnen. Dazu wird es an diesem Tag vor der Halle einen Glühmarktstand geben und eine Sonder-Edition an Kangaroo-Fan Schals aufgelegt. Nach der Partie stehen dann auch die Kangaroos-Spieler noch für Autogramme zur Verfügung, für die Fans und Vereinsmitglieder wird sich eine kleine Weihnachtsfeier anschließen.

Eingeleitet wird der Abend durch das Vorspiel der zweiten Mannschaft gegen München Basket. Ein Verein übrigens, bei dem Andrej Mangold in jungen Jahren ebenfalls schon aktiv war.

Aufgrund des zu erwartenden Andrangs empfiehlt es sich, Karten vorab per E-Mail zu reservieren (tom.oertel@topstar-kangaroos.de). Diese können dann an der Abendkasse abgeholt werden. Der Eintritt beträgt 6,50 Euro für Erwachsene, Studenten und Schüler bezahlen an diesem Abend nur drei Euro. (asan)

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: