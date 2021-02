vor 16 Min.

Der Eintritt ins Freibad Kutzenhausen wird teurer

Plus Im Freibad Kutzenhausen gelten künftig neue Preise. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Er hat auch eine wichtige Entscheidung zum Hochwasserschutz getroffen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Das Hochwasserschutzkonzept des Augsburger Ingenieurbüros Sweco für die Gemeinde Kutzenhausen wird weiterverfolgt, dabei aber unter anderem das bisher geplante Rückhaltebecken verlegt. Darauf einigte sich der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Änderungen wird es aber beim Eintritt ins das Freibad geben. Hier gelten künftig neue Preise.

In der Vergangenheit wurde die Gemeinde immer wieder von Überschwemmungsereignissen betroffen. Zurückzuführen seien sie auf die nicht ausreichend dimensionierten und sich auf große Teile erstreckenden Verrohrungen der Gewässer im gesamten Ortsbereich, berichteten Vertreter des Büros dem Gremium. Hinzu käme die ausgeprägte Tallage.

Ziel der jetzigen Konzeptmaßnahmen sei der Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser, so Bürgermeister Andreas Weißenbrunner. Dazu laufen bereits seit 2013 Untersuchungen, Studien und Berechnungen. 2017 wurde beispielsweise das Einzugsgebiet des Riedgrabens in die Planungen mit aufgenommen, um eine ganzheitliche Betrachtung der Ortssituation zu erhalten. Nach Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth erhielt Sweco schließlich Anfang 2019 den Auftrag für ein sogenanntes Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept.

Östlich von Kutzenhausen soll ein Regenrückhaltebecken entstehen

Dabei wurden unter anderem Gewässerabflussleistungen und Fließweganalysen ermittelt. Daraufhin schlug das Ingenieurbüro eine Reihe von Maßnahmen vor, so den Bau eines Regenrückhaltebeckens mit rund 6000 Kubikmeter östlich des Orts, die Öffnung der Verrohrung in der Badstraße, die Vergrößerung der Kanaldimensionierung in der Sparrengasse und den Bau eines Entlastungskanals für den Riedgraben in der Brunnenstraße zur Verrohrung der Herrenroth in der Hauptstraße. Daneben sollte das wild abfließende Wasser durch punktuelle Verbesserungen gezielt den Gewässern zugeleitet werden.

Dafür nannte das Büro Kosten in Höhe von circa 3,15 Millionen Euro. Demgegenüber bezifferte es das Schadenspotenzial aus den Gewässern und dem wild abfließenden Oberflächenwasser auf rund 4,3 Millionen Euro. Das Kosten- und Nutzenverhältnis sei daher positiv, so das Urteil. Mehrere Gemeinderäte sahen die Vorschläge allerdings kritisch. Der Riedgraben verlaufe im Ortsbereich vor allem über Privatgrund und unterquere teils auch bestehende Gebäude, hieß es aus dem Gremium. Eine Ertüchtigung durch Austausch gegen eine größere Dimensionierung, eventuell mit gleichzeitiger Verlegung im öffentlichen Grund, sei wirtschaftlich nicht darstellbar.

Entlastungskanal an der Sparrengasse in Kutzenhausen ist technisch nicht möglich

Auch der Zusammenfluss der Kanäle in der Hauptstraße mit Ablauf in die Herrenroth wurde in der Leistung als unzureichend erachtet. Die Verlegung eines Entlastungskanales von der Sparrengasse über die Hauptstraße nach Westen sei aufgrund der vorhandenen Topografie nicht möglich. Hier wären Kanaltiefen von circa sieben Metern erforderlich, um überhaupt ein Gefälle zu erzielen. Als ein möglicher Lösungsansatz wurde der Bau einer Ableitung über den Postweg und im weiteren Verlauf über Privatgrund mit Einleitung in die Herrenroth im außerörtlichen Bereich gewertet.

Demzufolge votierte der Gemeinderat dafür, das Hochwasserschutzkonzept um die Option durch den Postweg und die Verlegung des Rückhaltebeckens weiterzuverfolgen. Mit den Eigentümern der Grundstücke in der Ortsmitte seien Verhandlungen über eine Verlegung des Entlastungskanals über Privatgrund zu führen.

Der Eintritt ins Freibad Kutzenhausen wird teurer

Um Wasser handelte im erweiterten Sinn auch der Tagesordnungspunkt über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads. Durch die Baumaßnahmen und die hohen Investitionskosten zur Erneuerung des Plansch- und Schwimmbeckens sei es angebracht, die seit 2017 unveränderten Eintrittsgebühren ab der kommenden Badesaison zu erhöhen, meinte der Bürgermeister.

Seitens der Verwaltung wurde vorgeschlagen, die Preise für Erwachsene ab 18 Jahren bei der Tageskarte auf drei (bisher 2,50) Euro zu erhöhen, bei der Sechserkarte auf 15 (12,50) Euro und bei der Saisonkarte auf 40 (bisher 35) Euro. Die Gebühren für Kinder und Jugendliche (ab sieben bis 17 Jahre), Schüler, Studierende, Auszubildende, freiwillig Wehrdienstleistende, Leistende des Freiwilligen Sozialen Jahres, Schwerbehinderte ab einem Behinderungsgrad von 70 Prozent sowie Inhaber einer Jugendleiter- oder Ehrenamtskarte sollten bei der Tageskarte auf zwei (bisher 1,50) Euro, bei der Sechserkarte auf zehn (7,50) und bei der Saisonkarte auf 20 (bisher 15) Euro aufgestockt werden. Der Gemeinderat folgte dieser Empfehlung einstimmig.

Mehrheitlich abgelehnt wurde dagegen der Antrag von Gemeinderat Franz Bossek, eine Familienkarte einzuführen. Hier fanden sich nur zwei Jastimmen. Bossek regte auch an, die Feierlichkeiten für die Neueröffnung des Freibads zu planen. Hierbei könnten Grundschule und Kita mit eingebunden und gleichzeitig Überlegungen für eine neue Namensgebung angestellt werden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen