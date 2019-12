19:08 Uhr

Der Engerlmarkt in Thierhaupten zwischen Eis und Feuer

Der Engerlmarkt in Thierhaupten geht in die zweite Runde. Am 7. und 8. Dezember ist der Markt in der ehemaligen Klosteranlage noch einmal geöffnet.

Von Claus Braun

Verheißungsvoll verliefen die ersten beiden Tage des 15. Engerlmarktes. „Es waren tausende Besucher“ sagte Sabine Haag aus der Gemeindeverwaltung, die verantwortlich für die Ausrichtung des beliebten Marktes ist. In Thierhaupten gibt es keine offiziellen Zählungen – da muss als Indiz eines enormen Andrangs gelten, dass am Sonntag die Verpflegungsstände leer gekauft waren.

Auch am zweiten Marktwochenende gibt es ein attraktives Programm. So wird der international bekannte Eiskünstler Klaus Grunenberg sein Können präsentieren. Grunenberg verrät im Vorfeld noch nicht das Motiv, das er fertigen wird.

Ausgefallene Speisen und Getränke

Auch eine Feuershow wird wieder präsentiert, die dieses Mal aus den Reihen der Landsknechte in Szene gesetzt werden wird. Apropos Landsknechte: die starke historische Truppe bietet in ihrem Lagerleben nicht nur ausgefallene Speisen und Getränke an, sondern unterhält die Besucher mit vielerlei Spielen und Attraktionen, wie Kerzen ziehen oder das Fahren mit einem historischen Karussell.

Einen regen Zuspruch konnte am ersten Wochenende auch die Krippenausstellung des Freundeskreises Kloster Thierhaupten verzeichnen. Im ehemaligen Refektorium werden heuer „Kleine Krippen aus aller Welt“ gezeigt, wobei diese bei genauerer Betrachtung viele Überraschungen bergen. Ein Highlight ist auch der Engerl-Gruaß. Ab 18 Uhr treten wahrhaftige Engerl an die Fenster des Konventgebäudes und grüßen himmlisch die vielen Gäste.

Die Veranstalter beten die Besucher, den Festplatz an der Baarer Straße als Parkplatz anzufahren. Von dort bringt ein kostenfreier Bus-Shuttle die Besucher zum Engerlmarkt. (bra)

Öffnungszeiten Samstag, 7. Dezember von 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 20 Uhr.

