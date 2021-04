Der Fußball-Bezirksligist SC Altenmünster bastelt am Kader

Plus Der Fußball-Bezirksligist SC Altenmünster verlängert mit dem Trainer und setzt auf junge Spieler als Neuzugänge für die neue Saison.

Unanbhängig davon, ob die unterbrochene Saison mit dem zweiten Re-Start zu Ende gespielt werden kann oder nicht, beim Fußball-Bezirksligisten SC Altenmünster richtet sich der Blick längst auf die Zeit nach Corona. "Es wäre schön, wenn wir im August ganz normal in die Saison 2021/22 starten könnten", hofft Abteilungsleiter Oliver Osterhoff darauf, dass im zweiten Halbjahr die Spieler endlich wieder ihrem Hobby nachgehen können. An eine Fortsetzung der aktuellen Runde kann er aufgrund der Fallzahlen und der Maßnahmen, welche von der Politik immer wieder vorgegeben werden, nicht so richtig glauben. Osterhoff: "Die Zeit läuft uns langsam davon."

Quotientenregelung spricht für den SC Altenmünster

Sollte bei einem Saisonabbruch die Quotientenregelung zum Tragen kommen, stünden hinter dem SC Altenmünster sieben andere Mannschaften, sodass man sich an der Zusam keine Sorgen um den Klassenerhalt machen muss. Und wenn doch noch ein erneuter Re-Start erfolgt, benötigt der Tabellenzehnte aus acht Spielen noch sechs bis acht Punkte, um auch auf diesem Weg gesichert zu sein. Den Fokus haben die Verantwortlichen in Altenmünster trotz aller Unwägbarkeiten so oder so bereits fest auf das nächste komplette Spieljahr gerichtet und rechtzeitig die Weichen gestellt. So einigte man sich, mit Trainer Peter Ferme die Zusammenarbeit fortzusetzen. Der bisherige Co-Trainer Aldin Kahrimanovic wird allerdings nur noch als Spieler zur Verfügung stehen. An seine Seite tritt Dominique Haselmeier, der zugleich für die zweite Mannschaft (B-Klasse West IV) verantwortlich ist.

Jungen Spieler eine Bühne bieten

Froh ist Oliver Osterhoff, dass alle Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zugesagt haben, ein weiteres Jahr für den SCA die Stiefel zu schnüren. Als Abgang im Sommer steht bisher lediglich der Angreifer aus der zweiten Mannschaft, Jonathan Schuhmann, fest. Demgegenüber stehen bisher vier Neuzugänge. Nachdem Torhüter Paul Greiner bereits im Winter vom TSV Welden nach Altenmünster wechselte, folgen ihm im Sommer mit Heimkehrer Maximilian Ruth (ebenfalls Torwart), Angreifer Tobias Marx (beide SSV Neumünster) und Mittelfeldspieler Johannes Kraft (Grün-Weiß Baiershofen) drei weitere Spieler, die allesamt noch unter 22 Jahre alt sind. "Unser konsequenter Weg ist es, jungen Spielern eine Bühne auf einem guten Niveau zu bieten. Dafür setzen wir auf die eigene Jugend und halten Ausschau nach regionalen Talenten. Dies ist uns mit der Verpflichtung dieser Spieler gelungen", freut sich Osterhoff, dass Greiner, Ruth, Marx und Kraft beim SCA den nächsten Schritt in Ihrer sportlichen Entwicklung machen wollen.