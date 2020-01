vor 37 Min.

Der Gang aufs Amt soll in Gersthofen komfortabler werden

Das neue Gersthofer Bürgerservicezentrum steht kurz vor der Fertigstellung. Die Eröffnung wird voraussichtlich Ende des Monats sein.

Von Gerald Lindner

Die Bauzäune weichen Zug um Zug. An der Ecke vom kleinen zum großen Gersthofer Rathausplatz ist schon die Glastüre zu sehen, welche den neuen Haupteingang des Rathauses bilden soll. Am kommenden Sonntag, 12. Januar, ist nach dem Bürgerempfang ein kurzer Blick in das neue Bürgerservicezentrum der Stadt möglich. Die offizielle Eröffnung soll dann voraussichtlich Endes des Monats sein.

Mehr Räume für Gersthofer Mitarbeiter

Moderner, bürgerfreundlicher, mehr Räume für die Mitarbeiter - dies ist das Ziel des aktuellen Umbaus am Gersthofer Rathaus. Zur Ummeldung ins Rathaus und zusätzlich gleich den neuen Familienhund anmelden? Ein Gewerbe eintragen und zusätzlich einen neuen Pass beantragen? Die Wege im Gersthofer Rathaus sollen kürzer werden: Fast fertig ist im Erdgeschoss entsteht eine neue Anlaufstelle, welche viele verschiedene Dienstleistungen und Services an einem Ort bündelt. Das soll für die Gersthofer den Zeitaufwand bei Ämtergängen reduzieren und ihnen noch mehr Komfort bringen.

Für das neue Bürgerservicezentrum, das mehr Platz beansprucht als die bisherigen Büros im Erdgeschoss, musste das Trauungszimmer weichen. Es wurde neu und größer im ersten Obergeschoss des Rathauses eingerichtet. Dafür ist das Foyer im ersten Stock etwas kleiner als früher.

Weil die Stadt und damit die Aufgaben der Verwaltung in den vergangenen Jahren zugenommen haben, war es zudem an anderen Stellen im Rathaus ebenfalls eng geworden. Um Platz für mehr Mitarbeiter zu schaffen, wurde das frühere Stuhllager unter dem Dach ausgeräumt. Stattdessen entstehen nun sieben Doppelbüros für insgesamt zwölf Mitarbeiter, ein neues Fraktionszimmer und ein Aufenthaltsraum.

Giebel und Treppenhaus wurden aufgestockt

Zeitweilig war sogar, wie berichtet, an einen neuen Anbau auf dem Rathausplatz gedacht worden. Schließlich entschied man sich, im Bestandsgebäude zu bleiben, und beschloss die Räumung des Stuhllagers und die Büros unter dem Dach. Aus Sicherheitsgründen wurden auch das zweite Treppenhaus aufgestockt sowie ein zweiter Aufzug eingebaut.

Um das alles unterzubringen und auch aus feuerschutzrechtlichen Gründen musste das Dach des südlichen Altbaus aufgestockt werden und erhielt auf der Südseite mehrere Dachgauben mit großen Fenstern. Im Juli wurde bereits Hebauf für den neuen Giebel gefeiert.

Bürgermeister Michael Wörle betonte bei dieser Gelegenheit: „Künftig geht’s hier, was die Räume angeht, nicht mehr so großzügig zu wie in den vergangenen 20 Jahren – aber der Standard ist immer noch überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Verwaltungen.“ Die Kosten für diese Umbauten lieben bei rund 2,4 Millionen Euro sind damit im Rahmen der Vorberechnungen geblieben.

Wenn das Bürgerservicezentrum im Gersthofer Rathaus fertig ist, soll dort auch das Gersthofen-Abonnement direkt beantragt werden können. Wie berichtet, hat die Stadt ein 360 Euro-Ticket herausgebracht (30 Euro pro Monat) , um möglichst viele Menschen zu motivieren, statt des Autos die öffentlichen Verkehrsmittel zwischen Gersthofen und Augsburg zu benutzen. Innerhalb Gersthofens und seiner Stadtteile beziehungsweise nach Langweid monatlich nur 30 Euro. Den Kostenunterschied zum „normalen“ Abonnement der Stadtwerke Augsburg ersetzt die Stadt Gersthofen.

Für das neue Bürgerservicezentrum gibt’s ein kleines „Pre-Opening“: Am Sonntag, 12. Januar, nach dem Bürgerempfang ist es ab 13.30 Uhr auch für die Bürger zu besichtigen.

Themen folgen