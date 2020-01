vor 21 Min.

Der Himmel lacht

Violinkonzert in Diedorf

Ein Weihnachts- und Neujahrskonzert findet in Diedorf im Rahmen der Reihe Kunst-Kultur-Kirche statt. „Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret“ heißt der Titel des Violinkonzerts mit Anna Kritsina und Elena Martinez-Eisenberg am Samstag, 11. Januar, um 17 Uhr in der Herz Mariä Kirche in Diedorf. Die beiden jungen hochbegabten Klangkünstlerinnen, deren Wurzeln in Russland liegen und die sich im gesamten europäischen Raum einen Namen gemacht haben, verzaubern mit engelsgleicher Musik den weihnachtlichen Kirchenraum. Getreu einem Zitat von Karl Rahner „Wenn die Engel für uns Menschen Musik machen, dann spielen sie Bach. Wenn sie untereinander musizieren, dann spielen sie Mozart“, gestalten die Violinistinnen das Konzertprogramm. Sie spüren dem Geheimnis des Weihnachtsfestes nach und begrüßen das neue Jahr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (AL)

