Der Landkreis Augsburg will in den Stadthallen gegen Corona impfen

Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben erfolgreich mit Biontech/Pfizer über einen Rahmenvertrag zur Lieferung des Impfstoffs verhandelt. In jedem Landkreis in Bayern sollen Impfzentren entstehen, um die Corona-Impfung unter das Volk zu bringen.

Von Sören Becker

Es gibt zwei aussichtsreiche Kandidaten für einen Impfstoff gegen Corona von den Firmen Biontec und Moderna. Beide sind noch nicht zugelassen, aber die bayerische Staatsregierung will jetzt schon, dass bis zum 15. Dezember in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt Bayerns ein Impfzentrum eingerichtet wird. Auch im Landkreis Augsburg haben die Planungen schon begonnen.

Landkreis Augsburg: Corona-Impfungen in Stadthallen?

Nach dem Willen der Staatsregierung sollen die Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern schon ab dem 15. Dezember bereit sein, ein Impfzentrum einzurichten. Spätestens dann müssen die Planungen also abgeschlossen sein. "Laut Aussage des Gesundheitsministeriums soll es sich um stationäre Testzentren mit angeschlossenen mobilen Trupps handeln", heißt es aus dem Landratsamt. Diese sollen Menschen impfen, die nicht zu den Impfzentren kommen können, weil sie nicht mobil sind.

Man ist ebenfalls auf der Suche nach Orten für diese Impfzentren. Die Liste der Anforderungen an sie ist aber lang: Das Impfzentrum muss gut erreichbar sein, ausreichend Parkmöglichkeiten bieten, barrierefrei zugänglich sein, Telefon- und Internetanschluss haben, Lagermöglichkeiten mit Kühlung für Impfstoff und Utensilien aufweisen und genug Platz für Warteräume, Impfkabinen und Räumlichkeiten für Personal und Verwaltungsarbeiten bieten. Noch habe man keine Entscheidung getroffen, aber es gebe schon Kandidaten. Vor allem die Stadthallen im Landkreis seien interessant. Diese seien interessante Kandidaten.

Die Stadthallen im Landkreis sind momentan geschlossen. Das Landratsamt will dort ein Impfzentrum gegen Corona einrichten. Bild: Marcus Merk (Archiv)

Corona-Impfungen: Krankenhäuser im Landkreis Augsburg winken ab

Der Impfstoff muss bei 70 Grad unter null gelagert werden. Zumindest in den Wertachkliniken gibt es diese Möglichkeit nicht. "Wir haben diese Kühlschränke nicht", sagt Vorstandschef Martin Gösele. Er zweifelt außerdem, ob es Sinn ergeben würde, die Räume des Krankenhauses zu nutzen: "Impfungen dienen der Vorsorge. Wir kämpfen an einer anderen Front. Wir haben mit der Behandlung schon alle Hände voll zu tun", betont er. Durch die Nutzung des Krankenhauses riskiere man zudem, dass Kranke und Gesunde in Kontakt kommen. Allerdings sein man gerne bereit, auf andere Arten und Weisen zu helfen.

Auch Roland Huß, der in der Gemeinschaftspraxis in Diedorf als Internist arbeitet, glaubt nicht, dass er und seine Kollegen in der ersten Impfphase viel beisteuern könnten: "In den Praxen haben wir keine geeigneten Kühlschränke", sagt er. Das sei ihm aber auch durchaus recht. "Wir werden sowieso mit Arbeit überrannt, und die logistische Herausforderung ist nicht zu unterschätzen", sagt er. Anders als bei manchen anderen Impfstoffen sei bei dem Biontec-Impfstoff nicht mit Nebenwirkungen zu rechnen: "Das ist eine ganz neue Technik, die nur die RNA, also das Genom des Virus, verwendet"; sagt der Arzt. Das werde auch von den Zahlen belegt, die die Mainzer Firma vorgelegt habe: "Nebenwirkungen gab es höchstens im Placebobereich", sagt Huß.

Landratsamt Augsburg will Corona-Impfung nicht verabreichen

Betreiben wird das Landratsamt die Station nicht selbst: "Angesichts des anhaltend hohen Arbeitsaufkommens im Gesundheitsamt wird die Vergabe an einen externen Anbieter die einzige Option sein", erklärt Reitlinger. Kontakt zu externen Anbietern sei bereits aufgenommen worden, aber der Auftrag wurde noch nicht vergeben. Die Kosten würden vom Freistaat Bayern bezahlt.

Eins dürfte aber garantiert sein: Der Impfstoff wird zunächst knapp sein. Der Ethikrat empfiehlt, zuerst Risikogruppen und Menschen mit relevanten Berufen für das Gesundheitssystem zu impfen. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gehören allerdings fast 40 Prozent der Bundesbevölkerung zur Risikogruppe.

Alle Gefährdeten werden also für eine ganze Weile nicht versorgt werden können. Wie unterschiedliche Berufs- und Risikogruppen priorisiert werden sollen, ist allerdings noch nicht geregelt: "Wir erwarten, dass die Regelung bayern- beziehungsweise bundesweit gleich sein wird. Daher warten wir auf Anweisungen aus den Gesundheitsministerien", teilt das Landratsamt mit.

