07:02 Uhr

Der Landkreis Augsburg will mehr Pflegeplätze

Die Zahl an Kurzzeitpflegeplätzen im Landkreis Augsburg ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Jetzt will der Kreis mit neuen Förderrichtlinien gegensteuern.

Bedarf gibt es im kurzzeitigen Bereich. Deshalb gibt es nun eine Förderstrategie. Was die Kreisräte davon halten.

Glück und Zufall – das brauchen die Angehörigen von Pflegebedürftigen, die zu Hause betreut werden, wenn sie für ihre Familienmitglieder einen Kurzzeitpflegeplatz benötigen. So hat es jetzt Regina Mayer, im Landratsamt Augsburg zuständig für Seniorenfragen, im Kreisausschuss beschrieben. Wer sich das ganze Jahr über um seine Verwandten kümmert und eine Auszeit plant, der könne oftmals erst wenige Tage vor dem Urlaub überhaupt nach einem Pflegeplatz anfragen.

Der Grund: Die Zahl an Kurzzeitpflegeplätzen ist in den vergangenen Jahren im Landkreis Augsburg dramatisch zurückgegangen. Gab es im Jahr 2000 noch 75 reine Kurzzeitpflegeplätze, waren es im Jahr 2009 noch 24 und aktuell nur 15. Sie befinde sich in der einzigen Einrichtung im Landkreis, die sich allein um Kurzzeitpflege kümmert und in Diedorf von der ökumenischen Sozialstation und dem Roten Kreuz unterhalten wird, berichtete Regina Mayer. Alle anderen Pflegeeinrichtungen nehmen nur dann Gäste für einen kurzen Zeitraum auf, wenn zufällig gerade ein Platz frei ist. Verantwortlich für die Entwicklung macht Regina Mayer vor allem die Politik der Pflegekassen, die die Träger von Kurzzeitpflegeplätzen in eine derart schwierige finanzielle Situation gebracht hätten, dass sie dieses Angebot nicht mehr machen möchten.

Weitere Pflegeplätze durch Förderrichtlinie

Der Landkreis will diesen Zustand nun ändern: Mit einer Förderrichtlinie soll die Schaffung weiterer Pflegeplätze dieser Art unterstützt werden. Dafür will die Kommune jetzt viel Geld in die Hand nehmen: Insgesamt rund 1,3 Millionen Euro sind für die Jahre bis Ende 2022 eingeplant.

So soll das Geld verteilt werden: In einer Einrichtung, die allein Kurzzeitpflegeplätze anbietet, können alle Plätze mit einem Zuschuss von 15 Euro pro Tag gefördert werden. In allen anderen Einrichtungen wird die Schaffung neuer, fester Kurzzeitpflegeplätze mit einem jährlichen Satz (2500 Euro) ebenso gefördert wie die tatsächliche Belegung. Mehr Geld gibt es für die Schaffung spezieller Pflegeplätze mit einem besonders hohen Personalaufwand für Demenzerkrankte. Für diese Gruppe gab Regina Mayer ein Beispiel: Muss der pflegende Angehörige eines Demenzkranken beispielsweise selbst unvermutet ins Krankenhaus, müssen die Gepflegten auch in eine Klinik – und zwar aufgrund ihrer Erkrankung in ein Bezirkskrankenhaus. „Dort sind sie aber eigentlich Fehlbeleger“, unterstrich Regina Mayer.

Kreisausschuss ist sich einig

Einstimmig hat sich der Kreisausschuss für die Förderrichtlinien ausgesprochen, die sich am Vorbild der schwäbischen Landkreise Lindau und Ostallgäu orientieren. Was den Kreisräten aber nicht passt: „Wir reparieren, was wir nicht kaputtgemacht haben“, so Fabian Mehring (FW) mit Blick auf die landes- und bundesdeutsche Politik und die Pflegekassen. „Wir müssen dieses Rad aber drehen. Hier können wir auf pragmatische Weise die Lebensqualität der Landkreisbewohner verbessern.“ Harald Güller (SPD) sprach von einer „super Idee“ – allerdings mit einigen Unbekannten. „Wir müssen es versuchen, obwohl wir keine Gewähr haben, dass das funktioniert“, wies er unter anderem auf den Fachkräftemangel im Pflegebereich hin.

Auch die Fraktionen von CSU und Grünen sprachen sich für den Weg aus, Manfred Buhl (FDP), der das Thema schon vor zwei Jahren angeregt hatte, sprach von einer „sozialpolitisch wichtigen“ Entscheidung. „Die Grundbotschaft muss sein, dass wir so viele Kurzzeitpflegeplätze wie möglich unterstützen wollen“, so Landrat Martin Sailer. Schon zum Jahresende soll ein erster Bericht Auskunft darüber geben, ob das Projekt vermutlich erfolgreich wird. (jah)

Themen Folgen