Der Spielplatz wird für 43.000 Euro neu gestaltet – und bekommt ein Einhorn

Der bereits bestehende Spielplatz am Baderweg in Nordendorf soll neu gestaltet werden.

Plus Am Baderweg in Nordendorf soll noch in diesem Jahr der Spielplatz umgestaltet werden. Bei einem Detail trifft der Gemeinderat eine knappe Entscheidung.

Von Josef Nittbaur

Der Spielplatz am Baderweg in Nordendorf soll nach dem Willen des Gemeinderates zu einem großen Teil möglichst noch in diesem Jahr umgestaltet werden.

Nachdem der Punkt "Umgestaltung des Spielplatzes am Baderweg" auf Bitte von Bürgermeister Tobias Kunz zusätzlich auf die Tagesordnung genommen wurde, machten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung gleich Nägel mit Köpfen. Sie beschlossen, das vorliegende Angebot der Firma CRS über gut 43.000 Euro anzunehmen, und hoffen nun, dass die Gemeinde bei einer kurzfristigen Umsetzung noch etwas Mehrwertsteuer sparen kann.

Unter dem Motto "Verwunschen und Verzaubert" sollen auf dem bestehenden Areal am Baderweg eine Schaukel, ein bereits vorhandenes Großspielgerät, ein Sandkasten mit Beschattung und ein Picknicktisch eingebaut werden. Das Grundstück soll auch durch einen Erdhügel und Büsche zum Verstecken gestaltet werden.

Entscheidung für die Umgestaltung fällt einstimmig

Nachdem sich die Räte einstimmig für die Umgestaltung des Spielplatzes entschieden hatten, stellte sich noch eine abschließende Frage: Einhorn oder Hexenbesen? Mit knapper Mehrheit setzte sich das Einhorn als Figur für das vorgesehene Wipptier durch.

Die Gestaltung der beiden anderen gemeindlichen Spielplätze am Sportplatz und bei der Schule soll im kommenden Jahr angegangen werden.

Bezüglich der Neugestaltung des Schulsportplatzes hatte die Gemeinde Bürger, Schule und Anwohner zur Mitwirkung eingeladen. Bei einem Workshop im Kinder- und Jugendausschuss wurden die zahlreichen Vorschläge besprochen. Diese reichten von einer 400-Meter-Laufbahn über ein Backhaus mit Outdoorküche bis zu einem Platz für Public Viewing.

Erste Vorschläge für das Gelände des Schulsportplatzes

Nach ersten Vorschlägen zeichnet sich ab, dass das Gelände in zwei größere Bereiche geteilt werden könnte. Ein abgegrenzter und vornehmlich von Schule und Kindertagesstätte genutzter Bereich erhielte einen befestigten Pausenplatz sowie einen Multifunktionsplatz mit Rasenspielfeld sowie Laufbahn, Sprunggrube und Beachvolleyball. Es ist angedacht, außerhalb der Betriebszeiten der Bildungseinrichtungen das Tor für die Allgemeinheit zu öffnen. Der andere Teil könnte einen Parkcharakter mit viel Grün und Spazierwegen erhalten. Gedacht wird aber auch an Bouldern, eine Freizeitwiese, einen Skaterplatz und Trimm-Dich-Pfad. Bei den verschiedenen Angeboten soll jedoch auch auf den Schutz der Anwohner geachtet werden.

Jugendliche wünschen sich eine Dirtbike-Strecke

Manuela Wiedenmann vom Team der Jugendbeauftragten informierte über die angebotene Jugendveranstaltung. Diese war zwar nur sehr spärlich besucht, die Anwesenden seien jedoch sehr motiviert. Von Seiten der Jungs wurde vor allem der Wunsch nach einer Dirtbike-Strecke geäußert. Bezüglich eines Treffpunkts für die Jugendlichen sei mit den bisherigen Betreibern der Hütten am Bauhof gesprochen worden.

Noch ist der Holzener Weg in Blankenburg gesperrt. Nach Abschluss der Kanal- und Leitungsarbeiten soll in Kürze der Straßenbau beginnen. Bild: Josef Nittbaur

Noch in diesem Herbst ist am Baggersee ein Floßbauprojekt geplant. Hierfür liegen bereits 20 Anmeldungen vor. Laut Wiedenmann wünschen sich die Jugendlichen regelmäßige Treffen mit den Jugendbeauftragten, aber auch mit den Jugendvertretern der Vereine und der anderen Gemeinden.

Die Bürgerversammlungen müssen abgesagt werden

Einvernehmlich beschloss der Gemeinderat, die Jugendförderung für das laufende Jahr auf Grundlage der bisherigen Regelungen auszuzahlen. Dabei erhalten die Vereine und Institutionen mit klassischer Mitgliederstruktur acht Euro je Jugendlichen. Sonstige Institutionen werden mit einem Pauschalbetrag gefördert. Im kommenden Jahr soll die Förderung neu überdacht werden.

Bürgermeister Kunz informierte, dass im Holzener Weg in Blankenburg nach Fertigstellung der Kanal- und Leitungsarbeiten in Kürze mit den Straßenbauarbeiten begonnen werden soll. Die vorgesehenen Bürgerversammlungen sind wegen der Corona-Problematik abgesagt.

