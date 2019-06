00:33 Uhr

Der TSV Herbertshofen hat nun eine neue Chefin

Mandy Wenzel übernimmt die Verantwortung. Findungskommission hatte es schwer, neuen Vorstand zu suchen

Nach über einem Jahr Ungewissheit, wer in den kommenden zwei Jahren den über 1150 Mitglieder zählenden TSV Herbertshofen mit seinen fünf Abteilungen leiten wird, gibt es jetzt eine neue Vorsitzende: Mandy Wenzel tritt in die Fußstapfen von Petra Pohl. Zur Wahl eines neuen Vorstands wurde eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

Bereits bei der Hauptversammlung 2018 hatten die Vorstandsmitglieder Petra Pohl (vier Jahre Vorsitzende), Peter Asam (zwei Jahre zweiter Vorsitzender, zwei Jahre Schriftführer und zwei Jahre stellvertretender Kassierer) und Waldemar Hauser (sechs Jahre dritter Vorsitzender) ihren Rücktritt aus dem Vereinsvorsitz bekannt gegeben. Ein Ehrenamt in heutiger Zeit engagiert auszuüben, erfordere einen enormen Zeitaufwand und sei „mit den immer größer werdenden behördlichen Vorschriften kein Zu-ckerlecken“, erklärte der zurückgetretene zweite Vorsitzende Peter Asam jetzt im Rückblick.

Im März dieses Jahres fand sich bei den anstehenden Neuwahlen aber kein Vereinsangehöriger bereit, einen Posten im Vorstand zu übernehmen – die Neuwahl musste vertagt werden.

Eine Findungskommission, bestehend aus Thomas Hietmann, Ernst Dittrich, Helmut Stadler und Volker Geisler, sollte ein neues Gremium für die Vereinsspitze suchen, das Unterfangen scheiterte jedoch zunächst. Jetzt wurde bei der gut besuchten außerordentlichen Mitgliederversammlung doch ein neuer Vorstand gefunden.

In den nächsten 18 Monaten stehen folgende Frauen und Männer an der Spitze des TSV 1960 Herbertshofen: Vorsitzende Mandy Wenzel (neu), zweiter Vorsitzender Volker Geisler (neu), dritter Vorsitzender Jürgen Lang (neu), Schatzmeisterin Claudia Otte, Schriftführer Ernst Dittrich (neu). Als Beisitzer fungieren Peter Asam (neu), Richard Asam, Harald Baumgartner, Thomas Hietmann und Peter Willert (neu).

Die Kassenprüfung liegt in den Händen von Doris Dittl und Lothar Leix. Peter Asam, ehemaliges langjähriges Vorstandsmitglied, dankte allen „Mitstreitern“ für das außerordentliche gute Verhalten in den vergangenen Jahren. Die zurückgetretene erste Vorsitzende Petra Pohl wird auch weiter künftig den neuen Vorstand bei Fragen unterstützen und in der Turnabteilung weiterhin als Übungsleiterin für die Sportler fungieren.

Mandy Wenzel erklärte, dass sie es sich nicht einfach gemacht habe, das Amt der Vorsitzenden zu übernehmen. „Ausschlaggebend für die Zusage zum Vorsitz sind meine beiden Kinder, die beim TSV Herbertshofen aktiv Sport betreiben, was auch in Zukunft so bleiben soll.“

Meitingens Zweiter Bürgermeister Werner Grimm lobte die Arbeit der Findungskommission des TSV. „Jetzt gilt es, den Verein erfolgreich in der Bahn zu halten“, sagte Grimm. Bürgermeister Michael Higl hatte erwartet, dass diese außerordentliche Versammlung großes Interesse bei den Mitgliedern finden werde. „Wenn es ernst wird, rückt man in Herbertshofen eng zusammen. Der Sportverein verbreitet Lebensgefühl in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit, was dringend benötigt wird“, betonte der Erste Meitinger Bürgermeister Michael Higl. (peh)

Themen Folgen