09:00 Uhr

Der Tag x wird kommen

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Corona-Virus im Augsburger Land ankommt. Vorsicht und Umsicht sind jetzt gute Ratgeber.

Von Regine Kahl





München und Mittelfranken oder Kaufering – die Regionen mit Corona-Infektionen rücken näher. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann der erste Mensch im Augsburger Land erkranken wird bzw. es bekannt wird, dass der Mann, die Frau oder das Kind schon länger das Virus in sich trug. Diese Prognose hat nichts mit Panikmache zu tun. Eine zu erwartende Infektion ist nur realistisch, wenn man sieht und von Experten hört, wie schnell sich das Virus überträgt und wenn man weiß, wie mobil sprich reisefreudig die Menschen sind. Der Landkreis bereitet sich daher auf den Tag x vor und das ist gut so. Vorsicht und Umsicht sind zwei gute Ratgeber in solchen verunsichernden Zeiten.

Neben dem Verlass darauf, dass die Behörden sich für die Krise vorbereiten, kann auch sonst einiges getan werden. Warum sollte man nicht eine Zeit lang Menschenversammlungen absagen? Nichts ist so wichtig, als dass man es nicht ein wenig später nachholen könnte. Handeln sollte jeder einzelne, der verdächtige Symptome bei sich bemerkt. Der Anruf beim Arzt oder der Hotline ist angesagt. Dabei geht es nicht um Hypochondrie, sondern um den Schutz für sich selbst und seine Mitmenschen.

