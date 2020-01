Der Tunnel in Neusäß wird regelmäßig zur Staufalle

Plus Das Verkehrschaos an den Kreisverkehren ist bekannt. Dazu passen auch die aktuellen Zahlen der Verkehrszählung. Warum Neusäß daran nichts ändern kann.

Zu den Stoßzeiten morgens und abends immer dasselbe Spiel: Wer durch den Neusässer Tunnel fährt und zumindest einen der beiden Kreisverkehre am Kobelweg passieren muss, für den sieht es eine Zeit lang düster aus. Nämlich dann, wenn es sich in den Tunnel zurück staut und der Autofahrer länger im Dunkeln sitzt.

Was die Pendler täglich erleben, wird auch durch die neuesten Verkehrszählungen der Stadt Neusäß bestätigt, die Tanja Meir nun im Planungs- und Umweltausschuss präsentierte. Fazit: Eigentlich erfüllen die Entlastungsstraßen ihren Zweck, sie entlasten nämlich die innerstädtischen Straßen. „Die Ortskerne im Stadtgebiet haben keine erwähnenswerten Steigerungen der Verkehrsmengen zu verzeichnen“, so Meir. Im Gegenteil, ein Teil dieser Verkehrsmengenzunahme ist nur dem Zuzug sowie der Nachverdichtung im Stadtgebiet zu zuschreiben.

Im Nachhinein ist der Tunnel wohl nur als Planungsfehler zu bezeichnen

Anders auf der Entlastungsstraße mit dem Neusässer Tunnel: Hier sind inzwischen rund 17.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs – 5000 mehr als noch vor zwei Jahren. Dies ist die größte Steigerung bei allen Verkehrszählungen im Stadtgebiet Neusäß. „Und dies zusammen mit den zwei Kreisverkehren knapp hintereinander - im Berufsverkehr eine Katastrophe“, kritisierte Hildegard Langenecker (SPD) in der Ausschusssitzung. Das sei im Nachhinein wohl nur als Planungsfehler zu bezeichnen.

Eng wird es in der Ortsdurchfahrt Täfertingen besonders im Begegnungsverkehr mit großen Fahrzeugen. Bild: Marcus Merk

Im Bereich der westlich gelegenen Ortsteile sowie der jeweiligen Ost-West Ortsdurchfahrten der Ortsteile Hammel und Steppach sind dagegen stellenweise rückgängige Zahlen zu verzeichnen. Einige Strecken von West nach Ost wurden durch die neue Autobahnanschlussstelle Neusäß entlastet und auch die Nord-Süd-Spange mit dem Entlastungstunnel macht das Stadtzentrum von Neusäß ruhiger. Allerdings weichen die Autofahrer den Staus auf der B2/ B17, A8 und B300 aus und suchen sich Schleichwege, zum Beispiel über Bärenkeller und die Dieboldstraße oder über die von-Rehlingen-Straße in Westheim.

Eine Aufgabe für den gesamten Großraum Augsburg

„Das sind Verlagerungseffekte, die eine einzelne Kommune aber nicht lösen kann“, meint Stadtbaumeister Dietmar Krenz. Dies sei eine Aufgabe für den gesamten Großraum Augsburg mit den beiden Landkreisen, den Städten inklusive der Autobahndirektion Südbayern. Darin stimmte das Gremium überein.

Bürgermeister Richard Greiner sagte, es würden ja immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert wie etwa einen Bypass von der B17 oder die umstrittene Osttangente . Er erinnerte daran, dass früher rund 18.000 Fahrzeuge täglich durch die Hauptstraße fuhren, heute nur noch 11.000. „Das zeigt, dass wir richtig entschieden haben, den Entlastungstunnel zu bauen“, sagte zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann (CSU). 1999 hat Neusäß die Umgehung gebaut, die östlich um das Stadtgebiet herumführt und teilweise auf Grund der Stadt Augsburg liegt. Um die Zustimmung der Nachbarn zu bekommen, musste der Verkehr auf 450 Metern durch einen Tunnel geführt werden.

Tunnel in Neusäß: Sanierung wird immer wieder verschoben

Der Stadt Augsburg ging es damals um Lärmschutz für die Anwohner in der Eisenbahnersiedlung und im Bärenkeller. Der Stadt Neusäß war eine Entlastung der Innenstadt wichtig. Täglich passierten rund 10.000 Fahrzeuge die Hauptstraße als Verkehrsachse zur B17 und nach Augsburg. Seit Jahren müsste der Tunnel an der Umgehungsstraße Neusäß komplett saniert werden, es wird aber immer wieder verschoben. Der Grund: Die Sanierung des 17 Jahre alten Tunnels würde geschätzt mindestens drei Millionen Euro kosten. Deshalb ist das langfristige Ziel der Stadt, dass die Umgehung inklusive Tunnel wegen ihrer hohen Verkehrsbedeutung an den Freistaat Bayern übergeht.