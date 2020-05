vor 49 Min.

Der neue Gemeinderat in Horgau wird jünger und männlicher

Der neue Gemeinderat in Horgau startet in die neue Legislatur.

Plus Auch in Horgau startet der Gemeinderat in die neue Legislaturperiode. Drei neue Gesichter sitzen im Gremium. Johann Ohnesorg vertritt erneut Thomas Hafner.

Von Michaela Krämer

Der neue Gemeinderat in Horgau startet in eine neue Legislatur. In der konstituierenden Sitzung stand die Vereidigung der Gemeinderäte auf der Tagesordnung. Mit Martin Trautwein ( SPD), Martin Hiltensperger (Bürgerverein Rothtal) und Johannes Holland (FW) sitzen drei neue Räte im Gremium. Der Rat habe sich dadurch altersmäßig auf 36 Jahre verjüngt, stellte Bürgermeister Thomas Hafner fest. „Leider haben wir nur noch zwei Frauen im Gemeinderat.“ Hafner wünscht sich für die nächsten gemeinsamen sechs Jahre, das Beste für die Gemeinde zu erreichen und sich mit Achtung und Respekt zu begegnen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Alexander Kohler ( CSU) hat sich für einen dritten Bürgermeister ausgesprochen, da Thomas Hafner jetzt auch im Kreistag sei und somit weitere Verpflichtungen habe, so seine Begründung. Günter Steer (Bündnis Umwelt) hätte sich gewünscht, dass man im Vorfeld aufeinander zugeht, könne jedoch durchaus mit nur zwei Bürgermeistern leben. Die Frage nach einem dritten Bürgermeister war dann schnell geklärt. Thomas Hafner ist Bürgermeister in Horgau. Bild: Sammlung Hafner Kein dritter Bürgermeister in Horgau In einer Abstimmung votierte die Mehrheit dagegen. In einer geheimen Wahl erhielt Johann Ohnesorg (BV) erneut das Vertrauen zum zweiten Bürgermeister. Er erhielt zehn Stimmen. Auf Günter Steer (BU), der sich auf Vorschlag von Trautwein zur Wahl stellte, fielen vier Stimmen. Eine Stimme war ungültig. Johann Ohnesorg nahm die Wahl an. Die Ausschussbesetzung soll auf fünf Mitglieder reduziert werden, bisher waren es sechs. Mehrheitlich zugestimmt wurde, die Zahl der Ausschüsse auf drei zu erhöhen. Bisher waren es zwei (Finanz- und Personalausschuss, der auch den Rechnungsprüfungsausschuss mit beinhaltet hatte sowie Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Ordnungsausschuss). Künftig soll die Rechnungsprüfung, die lediglich einmal im Jahr stattfindet, vom Finanz- und Personalausschuss getrennt werden. Jeder Ausschuss könne durch zusätzliche Themen ergänzt werden, erklärte Hafner. Anja Dördelmann (BU) brachte den Wunsch ein, Soziales und Gemeinwohl mit in den Bauausschuss aufzunehmen. Dem wurde zugestimmt. Wer den Sitz in den Ausschüssen (und auch deren Stellvertreter) übernimmt, wird kommende Woche von den Fraktionen bekannt gegeben. Johann Ohnesorg wurde erneut zum zweiten Bürgermeister gewählt. Bild: Sammlung Ohnesorg Gemeinderatssitzungen in Horgau finden Donnerstags statt Der Sitzungstag bleibt auf vielfachen Wunsch bei Donnerstag. Künftig sollen Sitzungen früher stattfinden: Im Sommer beginnt die Sitzung wie bisher um 20 Uhr, im Winter hingegen bereits um 19.30 Uhr. Diesen Vorschlag von Walter Steinle (BV) hat die Mehrheit befürwortet. Über lange Sitzungen, die oft bis spät in die Nacht gehen, klagte Günter Steer (BU). Eine Sitzung jedoch zu einer fixen Uhrzeit zu beenden, könnte schwierig werden, räumte der Rathauschef ein. Nicht jedes Thema könne zügig behandelt werden. Sitzungsgeld für den Horgauer Rat bleibt bei 25 Euro Deshalb solle man weniger Punkte auf die Tagesordnung setzen, so der Vorschlag von Anja Dördelmann (BU). Eine Begrenzung der Wortmeldungen oder ausufernde Diskussionen, könne auch dazu beitragen, die Sitzungen kürzer zu halten, regte Jürgen Tögel (BV) an. Themen wie beispielsweise Schlaglöcher, aufgeführt unter Anträge, Wünsche etc., könnten bereits im Vorfeld per E-Mail an die Gemeindeverwaltung gemeldet werden, so Hafner. „Wir können zwar eine Richtlinie über das Ende einer Sitzung um 22.30 Uhr geben, in Ausnahmefällen kann sie jedoch länger dauern.“ Das Sitzungsgeld wurde nicht erhöht. Es bleibt bei 25 Euro, so der Wunsch der Mehrheit. Neben der Bestellung von Beauftragten informierte Thomas Hafner über laufende und künftige Aufgaben. Demnächst stehen die Rathausproblematik, der Friedhof sowie das Hackschnitzelheizwerk auf der Tagesordnung. Die Details werden in der nächsten Sitzung besprochen.

Themen folgen