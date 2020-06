vor 51 Min.

Die Badesaison in der Gersthofer Gerfriedswelle startet - wenn auch verhalten

Nur wenige Unerschrockene wagten sich am ersten Tag in der Gerfriedwelle ins Wasser.

Plus Die Freibäder im Landkreis Augsburg öffnen wieder. Am ersten Tag finden sich aber nur wenige Badegäste in der Gersthofer Gerfriedswelle. Wie die neuen Regeln ankommen.

Von Philipp Kinne

16 Grad draußen, 25 Grad im Schwimmbecken, bedeckter Himmel. Gerade einmal elf Gäste finden sich am Montag um 11 Uhr in der Gersthofer Gerfriedswelle. Nach einem normalen Ferientag sieht es hier nicht aus. Der Ansturm am ersten Tag der neuen Saison bleibt aus, doch immerhin: Es geht wieder los. Unter strengen Auflagen starten die Freibäder im Augsburger Land in die neue Badesaison.

Eine der ersten Besucherinnen im Gersthofer Freibad ist Ingrid Schabert aus Augsburg. „Es ist so ein Glücksgefühl“, sagt die 61-Jährige. „Die ersten Schritte auf der Treppe ins Wasser, das war schön“, schwärmt sie. Ingrid Schabert und ihre Freundinnen Sieglinde Luge und Ruth Hermann haben das große Becken am Montagvormittag für sich allein. Wann immer es geht, kommen die drei für ein paar Bahnen in die Gerfriedswelle. Wie alle Gäste am Montagvormittag haben die drei eine Dauerkarte. Die Stadt will den Corona-Betrieb so zunächst testen, in den kommenden Tagen dürfen auch andere Gäste ins Bad. Tickets müssen vorher online gekauft werden. Wer das nicht kann, muss sich beim Bürgerservicezentrum der Stadt vorher eine Eintrittskarte kaufen. Ein Ticketkauf vor Ort ist nicht möglich. Warum das auch für Dauerkartenbesitzer gilt, können die drei Freundinnen nicht verstehen.

Das Gersthofer Freibad hat wieder geöffnet - allerdings unter strengen Corona-Auflagen. Hinweisschilder im Bad machen das deutlich. Bild: Marcus Merk

Maximal 600 Gäste in der Gersthofer Gerfriedswelle sind erlaubt

Mit dieser Regel wolle man auch anderen die Chance geben, ins Freibad zu kommen, erklärt Ann-Christin Joder, Sprecherin der Stadt Gersthofen. Denn der Platz ist begrenzt. Maximal 600 Gäste dürfen ab Freitag im Bad sein. Zuvor ist die Besucherzahl auf 200 beschränkt. Nur eine von einer ganzen Menge an Auflagen. Die werden beim Besuch im Bad schnell sichtbar. Vor der Gerfriedswelle ist ein langer Anstellbereich mit Absperrband eingerichtet. Ein großes Banner macht Besucher darauf aufmerksam, die Abstandsregeln einzuhalten. Hinweisschilder finden sich auch im Eingangsbereich und vor den Becken. Zwischen Schwimmern muss ein Abstand von drei Metern gewahrt werden. Auch auf den Liegeflächen müssen die Gäste Abstand halten. Im Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Zwei Sicherheitskräfte kontrollieren die strengen Corona-Regeln. Dafür musste extra Personal eingestellt werden, erzählt Ann-Christin Joder.

Ein Draufzahlgeschäft ist die neue Badesaison für Kiosk-Betreiberin Margit Kahn schon jetzt. Nur durch private Investitionen könne sie ihr Geschäft überhaupt am Laufen halten. Seit 17 Jahren steht Kahn bereits in dem kleinen Kiosk, eine Saison wie diese gab es aber noch nie. „Wenn die Leute nur drei Stunden im Bad sind, wollen sie sich nicht auch noch am Kiosk anstellen müssen“, meint die Pächterin. Ihr Verlust gehe bereits in die Tausende. Dennoch will sie nicht aufgeben. Noch hat der Kiosk geschlossen, sobald wieder mehr Besucher im Bad sind, werde er aber öffnen, versichert Margit Kahn.

Wenige Badegäste und neue Regeln in der Gefriedswelle

Auf Tische und Stühle auf der kleinen Terrasse vor dem Kiosk muss dann aus Hygienegründen verzichtet werden. Weil mit weitaus weniger Kunden als üblich zu rechnen ist, wird auch das Angebot im Kiosk kleiner ausfallen.

Für die Kiosk-Betreiberin Margit Kahn ist die Badesaison 2020 ein Draufzahlgeschäft. Dennoch will sie ihren Kiosk im Gersthofer Freibad bald wieder öffnen. Bild: Marcus Merk

In den kommenden Tagen soll der Ablauf des neuen Badebetriebs noch getestet werden. Schrittweise werden mehr und mehr Gäste ins Bad gelassen. Ab Freitag gilt ein gestaffeltes Drei-Schicht-System. Zwischen den einzelnen Schichten wird das Bad großflächig desinfiziert. Dazu müssen alle Gäste die Gerfriedswelle verlassen.

Wie die Gäste dieses Konzept annehmen, werde sich zeigen, meint Bademeister Franz Meitinger. Er ist zuversichtlich: „Wir fangen ja nicht bei null an“, meint Meitinger. Schließlich kennen die Leute viele der Corona-Regeln bereits aus dem öffentlichen Leben. Davon abschrecken lassen sich die wenigen Besucher am Montagvormittag jedenfalls nicht.

Einer von ihnen ist der Augsburger Rudolph Kremser. Er sagt: „Ich hätte mit mehr Andrang am ersten Tag gerechnet.“ Doch das Wetter könnte besser sein. Die Maskenpflicht in einigen Bereichen des Bads ist für Kremser kein Problem. „Ich habe sogar zwei Masken dabei, falls eine nass wird“, sagt der 67-Jährige. Auch die drei Freundinnen im Sportbecken haben mit den neuen Regeln kein Problem. „Wir sind einfach froh, dass wir wieder schwimmen können“, sagt die 85-Jährige Ruth Hermann. „Die vergangenen Monate waren schlimm.“ Der Sport habe ihr gefehlt, erzählt die Seniorin. Ihr Alternativprogramm in den vergangenen Wochen: „Putzen“, scherzt die 85-Jährige. Das hält zwar auch fit, macht aber auf Dauer weniger Spaß als ein paar Bahnen schwimmen unter freiem Himmel.

Bademeister Franz Meitinger bringt Hinweisschilder in der Gersthofer Gerfriedswelle an. Bild: Marcus Merk

Die Freibäder im Landkreis Augsburg im Überblick

Freibad Bobingen Das Bad hat bei gutem Wetter täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die maximale Besucherzahl ist auf 750 begrenzt. Sobald diese Zahl erreicht ist, können erst dann wieder Gäste ins Bad, sobald andere das Bad verlassen haben.

Das Bad hat bei gutem Wetter täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die maximale Besucherzahl ist auf 750 begrenzt. Sobald diese Zahl erreicht ist, können erst dann wieder Gäste ins Bad, sobald andere das Bad verlassen haben. Panoramabad Dinkelscherben Das Dinkelscherber Freibad hat im Schichtbetrieb geöffnet. Von 11 bis 13.30 Uhr, von 14 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Zwischen den Zeitfenstern wird gereinigt, und die Gäste müssen das Bad verlassen. Eintrittskarten müssen vorher online, auf der Internetseite der Gemeinde, erworben werden.

Das Dinkelscherber hat im Schichtbetrieb geöffnet. Von 11 bis 13.30 Uhr, von 14 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Zwischen den Zeitfenstern wird gereinigt, und die Gäste müssen das Bad verlassen. Eintrittskarten müssen vorher online, auf der Internetseite der Gemeinde, erworben werden. Gerfriedswelle Gersthofen Geöffnet ist zunächst nur für Dauerkartenbesitzer. Ab Freitag gibt es auch für alle anderen Eintrittskarten im Internet und im Bürgerservicezentrum der Stadt. Ab 12. Juni dürfen dann maximal 600 Gäste gleichzeitig ins Bad. Auch Gersthofen setzt auf das Schichtmodell. Öffnungszeiten: 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr.

Geöffnet ist zunächst nur für Dauerkartenbesitzer. Ab Freitag gibt es auch für alle anderen Eintrittskarten im Internet und im Bürgerservicezentrum der Stadt. Ab 12. Juni dürfen dann maximal 600 Gäste gleichzeitig ins Bad. Auch setzt auf das Schichtmodell. Öffnungszeiten: 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Freibad Kutzenhausen Wegen Umbauarbeiten bleibt das Bad weiterhin geschlossen. Geplant ist die Fertigstellung im Juli.

Wegen Umbauarbeiten bleibt das Bad weiterhin geschlossen. Geplant ist die Fertigstellung im Juli. Sunsplash Meitingen Das Bad hat von 10 bis 13 Uhr am Vormittag und von 15 bis 18 Uhr am Nachmittag geöffnet. Auch hier wird dazwischen gesäubert. Die Besucherzahl ist begrenzt, eine Online-Reservierung von Eintrittskarten erforderlich. Entsprechende Formulare finden sich auf der Homepage des Marktes Meitingen .

Das Bad hat von 10 bis 13 Uhr am Vormittag und von 15 bis 18 Uhr am Nachmittag geöffnet. Auch hier wird dazwischen gesäubert. Die Besucherzahl ist begrenzt, eine Online-Reservierung von Eintrittskarten erforderlich. Entsprechende Formulare finden sich auf der Homepage des Marktes . Singoldwelle Schwabmünchen Das Schwabmünchner Freibad soll voraussichtlich am 22. Juni öffnen. Auch hier plant man Schichtbetrieb. Naturfreibad Fischach Das Fischacher Bad bleibt vorerst zu. Aus Sicht der Gemeinde können die Corona-Auflagen dort nicht umgesetzt werden. Die Gemeinde fürchtet, dass Desinfektionsmittel das Ausgleichsbecken des Bads zerstören könnten.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Nichts für Warmduscher

Außerdem interessant:

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast an:

Themen folgen