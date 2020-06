06:03 Uhr

Die Baustelle für das Geschäftshaus liegt im Zeitplan

An der Stelle des Gasthauses Schuster entsteht in Neusäß ein modernes Geschäftshaus.

Plus Die Bauarbeiten in Neusäß sind in vollem Gange. Wo früher das Gasthaus Schuster stand, entsteht nun ein modernes Geschäftshaus. Ein Mieter hat es sich anders überlegt.

Von Angela David

Trotz der Corona-Pandemie sind die Arbeiten auf der großen Baustelle „absolut im Zeitplan“, wie Christian Essler, Architekt und Gesellschafter von Wunderle und Partner, dem planenden Architekturbüro aus Steppach, unserer Zeitung sagte. Derzeit entstehen die Bodenplatte sowie die Außenwände der Tiefgarage und des Kellers. Bauherrin ist die Familie Schuster.

Doch kein Mietvertrag mit der Bank

Anders als zunächst geplant wird in das neue Geschäftshaus jedoch nicht die VR Handels- und Gewerbebank einziehen. Wie der Bankvorstand auf Anfrage mitteilt, haben „betriebsinterne Gründe beim Entscheidungsprozess überwogen, von einem Mietvertrag abzusehen“. Der Standort der Neusässer Filiale an der Hauptstraße – gegenüber dem Neubau – habe sich über viele Jahre hinweg bewährt und soll nun modernisiert werden.

