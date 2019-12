vor 40 Min.

Die Bücherei in Fischach strickt sich eine schöne Adventszeit

Am Freitag, 13. Dezember, findet in der Bücherei der letzte Stricktreff im alten Jahr statt.

Das Vorleseteam stimmt noch dreimal auf Weihnachten ein. Auch die Strickrunde wird im alten Jahr noch einmal aktiv

Auch die Bücherei in Fischach hat sich bestens auf die Adventszeit vorbereitet. Zur Einstimmung auf den Heiligen Abend liest ein Team für Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren jeden Freitag in der gemütlichen Leseecke der Bücherei Geschichten vor. Und auch wer auf der Suche nach einem originellen Geschenk ist, wird in der Hauptstraße 12 fündig.

Das Vorleseteam wartet mit tollen Geschichten an den drei Freitage, 6., 13. und 20. Dezember, von 16 bis 17 Uhr auf seine Zuhörer. Wer selbst in der staden Zeit ein wenig schmökern möchte, sollte jedoch die geänderten Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien beachten. Am Sonntag, 22. Dezember, ist die letzte Ausleihe vor Weihnachten zwischen 10 und 12 Uhr möglich. Vom 23. Dezember bis 7. Januar ist die Bücherei dann geschlossen. Die erste Ausleihe im neuen Jahr beginnt am Mittwoch, 8. Januar, von 15 bis 17 Uhr. Bei der ersten Ausleihe wird auch die Jahresgebühr fällig.

Letzte Gelegenheit, um sich seine ganz persönlichen Handschuhe, Mützen oder Schals anzufertigen, gibt es beim Stricktreff in der Bücherei am Freitag, 13. Dezember. Die letzte Strickrunde im alten Jahr beginnt um 19.30 Uhr.

Im neuen Jahr wartet auf die Kinder eine heitere Vorstellung des beliebten Theaters Fritz und Freunde aus Augsburg. Aufgeführt wird das Stück „Pettersson und Findus“ am Sonntag, 26. Januar.

Die erste Vorstellung beginnt um 14 Uhr, die zweite Aufführung folgt um 16 Uhr. Das Kindertheater findet statt im Pfarrheim Adolph Kolping. Wann der Kartenvorverkauf beginnt, wird noch bekannt gegeben. (AL)

Themen folgen