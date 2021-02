20:10 Uhr

Die Computer sind an den Neusässer Schulen der Dreh- und Angelpunkt

Beim Digitalunterricht an der Steppacher Grundschule kommen für die Kinder in der Notbetreuung die neuen Tablets zum Einsatz.

Plus Die Digitalisierung an den Schulen in Neusäß ist wegen des Distanzunterrichts noch wichtiger geworden. Die Stadt hat zusätzliche Leihgeräte angeschafft.

Von Jana Tallevi

Die Digitalisierung an den Neusässer Schulen schreitet voran und spielt beim Homeschooling eine wichtige Rolle. Die Stadt hat, bezuschusst vom Staat, Glasfaseranschlüsse an die Schulen verlegt, für jede Schule einen Klassensatz an Tablets beschafft (insgesamt 125 Stück) und einen von zwei EDV-Lehrräumen an der Eichenwaldschule mit 21 neuen Computern und großen Bildschirmen ausgestattet.

Distanzunterricht in der Grundschule – gerade für die jüngeren Schüler ist das Homeschooling eine große Herausforderung. Das weiß beispielsweise auch das Kollegium der Grundschule Steppach und hat daher eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um die Kinder beim Lernen im Lockdown zu unterstützen. "Wir haben uns inzwischen richtig eingegroovt, was den Distanzunterricht angeht", stellt Brigitte Endres, die seit diesem Jahr die Schule im Neusässer Ortsteil Steppach leitet, fest. Feste Strukturen seien besonders für die jüngeren Schüler hilfreich.

Der virtuelle Start in den Morgen in Steppach

In allen Jahrgangsstufen findet täglich ein virtueller Start statt. Die Kinder erhalten in Videokonferenzen einen klaren Ablauf. Der Systembetreuer der Schule Michael Brüchert hat bereits im ersten Lockdown Microsoft Teams für die Schule eingerichtet, damit die Kinder miteinander lernen und auch Unterrichtsmaterialien sowie Lernergebnisse herunterladen und austauschen können. Die Lehrkräfte begleiten die Kinder, indem sie sich per Video in die Lernprozesse der Kinder einklinken. Im Kollegium entstehen außerdem kreative Erklärvideos.

Auch auf Musik müssen die Grundschüler in Steppach nicht verzichten. Die Lehrer nehmen Lieder und Playbacks auf, sodass zu Hause kräftig mitgesungen werden kann. Auch der Förderverein der Schule half kräftig mit, damit die Tablets der Stadt eine vernünftige technische Infrastruktur erhielten. So können die Schüler in der Notfallbetreuung und auch die Kinder, die daheim über keine technische Ausstattung verfügen, barrierefrei am Distanzunterricht teilnehmen.

Die Klasse 8a der Eichenwaldschule mit Lehrerin Petra Eisenmann im EDV-Raum. Bild: Stadt Neusäß/Sven Oberland

"Wir sehen die Digitalisierung der Schulen als Daueraufgabe der Kommune, nicht nur zu Pandemiezeiten. Aber um kurzfristig auf neue digitale Unterrichtsformen reagieren zu können, hat sich die Stadtverwaltung zeitnah um zusätzliche Leihgeräte für unsere Schulen bemüht", berichtet Bürgermeister Richard Greiner. Für die Digitalisierung an Schulen stellen der Freistaat Bayern sowie die Bundesregierung verschiedene Förderprogramme zur Verfügung, die die Stadtverwaltung bisher für alle Maßnahmen in Anspruch genommen hat.

Jede Neusässer Grundschule hat 50 Tablets

Um für Homeschooling gerüstet zu sein, hat die Stadt Neusäß nochmals für jede der fünf Grundschule 25 Leihgeräte (Tablets) über eine Sonderförderung im Rahmen des Förderprogramms "Digitalpakt Schule" beschafft. So verfügt jetzt jede Grundschule über 50 Leihgeräte, die alle im Einsatz sind. Je 25 Geräte stehen als Leihgeräte für Homeschooling zur Verfügung, und 25 Geräte sind in der Notbetreuung in den Schulen in Gebrauch.

An der Mittelschule Am Eichenwald konnte ebenfalls über ein Förderprogramm des Freistaat Bayerns der vorhandene zweite EDV-Lehrsaal mit 21 neuen Computern und großen Bildschirmen ausgestattet werden. So stehen den Schülerinnen und Schülern jetzt zwei voll ausgestattete EDV-Lehrsäle zur Verfügung. Die Kosten für den zweiten EDV-Saal betrugen 20.000 Euro. 18.000 Euro Fördersumme hat die Stadt Neusäß ebenfalls vom Förderprogramm "DigitalPakt Schule" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten.

