Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Augsburg übers Wochenende weiter gefallen. So ist die aktuelle Lage.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) im Landkreis Augsburg bei 167,7. Am Samstag lag der Wert sogar noch etwas tiefer: bei 162,9. So niedrig war der Wert im Kreis Augsburg seit mehr als zwei Wochen nicht mehr.

Das RKI meldete am Sonntag 74 neue Infektionen, aber keine neuen Todesfälle für den Landkreis. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 10.510 Menschen im Augsburger Land mit dem Coronavirus infiziert.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz derzeit bei 204,3. In fast allen Nachbarlandkreisen ist die Inzidenz niedriger: Aichach-Friedberg 130,0, Landsberg 64,0, Ostallgäu 154,4, Unterallgäu 215,4, Günzburg 202,3, Dillingen 123,2, Donau-Ries 160,7. (manu)

