Die Corona-Krise fegt die Säle im Augsburger Land leer

Leere Stuhlreihen, verwaiste Hallen: So wie hier in der Gersthofer Stadthalle wird es die nächsten Wochen aussehen in den großen Sälen im Augsburger Land.

Das öffentliche Leben im Landkreis kommt weitgehend zum Erliegen. Der Landrat appelliert an die Bürger, alle verzichtbaren Veranstaltungen abzusagen.

Von Christoph Frey

Die Folgen der Corona-Krise lassen das öffentliche Leben im Landkreis Augsburg erlahmen. Veranstaltungsabsagen und Schließungen sind an der Tagesordnung. 29 mit dem neuartigen Coronavirus Infizierte und rund 200 Menschen in Quarantäne bringen die Behörden im Landkreis ans Limit. Diese gehen von einer hohen Dunkelziffer an Infizierten aus, die das hoch ansteckende Virus verbreiten. Deshalb hat Landrat Martin Sailer am Freitag einen dringenden Appell an die Bevölkerung gerichtet, soweit als möglich auf soziale Kontakte zu verzichten. Sein Aufruf: „Sämtliche verzichtbaren Veranstaltungen müssen abgesagt werden.“

Dazu zählt Sailer auch die Weihe von Bischof Bertram Meier im Augsburger Dom, die bis zum späten Freitagnachmittag für den 21. März vorgesehen war. Dann gab die Diözese die Verschiebung bekannt. Sailer rief die Kirche darüber hinaus auf, auch Gottesdienste abzusagen. Wie berichtet, hat die evangelische Kirche bereits auf die für den morgigen Sonntag vorgesehene Amtseinführung des neuen Dekans von Gersthofen verzichtet.

Sailer: Zwangsferien reichen nicht aus

Der 49-jährige CSU-Politiker Sailer bezeichnete die von der Staatsregierung verhängte Schließung von Schulen und Kindergärten als „überfällig“. Er habe bereits seit Tagen bei Ministerpräsident Markus Söder darauf gedrängt. In Sailers Augen reichen die Zwangsferien aber nicht aus. Besonders wichtig sei es jetzt, die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zu schützen, die als besonders gefährdet gelten. Hinzu kommt: Wenn ein Pflegeheim wegen des Virus geschlossen werden muss, würden seine Einwohner in andere Heime und Krankenhäuser verlegt und somit die in diesem Bereich ohnehin knappen Kapazitäten belegen.

Sailer kündigte deshalb eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten in allen Pflegeheimen im Landkreis nach dem Vorbild der Wertachkliniken an. In den Krankenhäusern in Bobingen und Schwabmünchen gilt jetzt ein Besuchsverbot.

Auch der Circus Krone hat sein Gastspiel abgebrochen

Nahezu alle Städte und Gemeinden im Landkreis verkündeten gestern die Schließung ihrer Einrichtungen, darunter sind auch die Stadthallen in Neusäß und Gersthofen sowie der Bürgersaal in Stadtbergen. Abgebrochen hat auch der Circus Krone sein Gastspiel in Gersthofen. Ebenfalls abgesagt sind bis 20. April alle Veranstaltungen der Volkshochschule im Augsburger Land. Geöffnet bleiben wollen die Kinos in Meitingen und Königsbrunn, dünnen aber ihre Besucherzahlen aus. Das Erlebnisbad „Titania“ in Neusäß soll das Wochenende über geöffnet bleiben. Am Montag werde die Lage neu bewertet, so der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner.

Landrat Sailer sagte gestern, dass die bisherige Strategie der Behörden, Infizierte und ihre Kontaktpersonen zu isolieren, um die Seuche einzudämmen, so nicht mehr durchzuhalten sei. Es komme darauf an, die Infektionsketten an so vielen Stellen wie möglich zu unterbrechen. Das liege vor allem an der Geschwindigkeit, mit der sich das Virus verbreite.

Gesundheitssystem entlasten, bevor es zu spät ist

„Nicht nur unsere Behörden arbeiten am Limit ihrer Kapazitäten, auch unsere Kliniken drohen unter der steigenden Last zu kollabieren“, sagte der Landrat. Im Trend sei in Deutschland der gleiche exponentielle Anstieg an Neuinfektionen zu beobachten wie in anderen Ländern. „Wir haben momentan noch die Chance, frühzeitig zu handeln und die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu verlangsamen und damit unser Gesundheitssystem zu entlasten, bevor es zu spät ist“, so der Landrat.

Er rief den Freistaat dazu auf, nicht nur für die Kinderbetreuung von Mitarbeitern im Gesundheits- und Pflegebereich zu sorgen. Auch die Mitarbeiter von Verwaltungen oder Wasserversorgung seien systemrelevant und benötigten daher besondere Unterstützung.

Die telefonische Hotline des Gesundheitsamts, über die sich Bürgerinnen und Bürger des Landkreises mit ihren Fragen an die Behörde wenden können, ist ab sofort täglich von 8 bis 19 Uhr erreichbar. „Wir haben beobachtet, dass die Stunde zwischen 19 und 20 Uhr im bisherigen Betrieb die nachfrageärmste war, weswegen wir die personellen Kapazitäten beibehalten aber die tägliche Erreichbarkeit um eine Stunde reduzieren“, erklärt Sailer.

Weiterhin informiert der Landkreis auch über die Website unter www.landkreis-augsburg.de/corona über die Entwicklungen im Augsburger Land. Bürgerinnen und Bürger werden vor dem Anruf der Hotline dringend gebeten, den Fragenkatalog „Häufige Fragen zum Coronavirus“ einzusehen, ob ihre Fragen dort beantwortet werden.

Hotline Zu erreichen ist die Hotline unter 0821/31023999.

Aktuelle Entwicklung zum Thema Coronavirus finden Sie auch hier in unserem Live-Blog.

