Die Corona-Teststation in Hirblingen ist eine beruhigende Anlaufstelle

Plus Das Angebot der Teststation ist da, wir sollten es auch nutzen. Viele Menschen in anderen Ländern wären dankbar für so eine Möglichkeit.

Von Regine Kahl

Die Erzählungen von Erkrankten zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühling sind noch gut im Ohr. Viele hingen stundenlang bei der Hotline des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Warteschleife, es herrschte wegen der großen Nachfrage nach Tests Land unter. Andere Erkrankte wiederum bekamen erst gar keine Zusage zu einem Test, weil sie nicht aus einem Risikogebiet gekommen waren. Diese Zeiten, in denen ein Corona-Test ein eher schwer zu erkämpfendes Ziel war, sind glücklicherweise vorbei. Das neue Testzentrum in Hirblingen, das allen Bürgern kostenlos nach Terminvergabe einen Abstrich bietet, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Niemand will die Kollegen im Büro, die Familie oder Freunde anstecken

Gerade im Blick auf die bald beginnende Erkältungszeit im Herbst ist diese Anlaufstelle eine gute Option für die Bürger. Unsicherheit, wenn zum Beispiel der Hals kratzt, kann dort schnell geklärt werden. Wissen ist allemal besser als Herumspekulieren, ob man nun Corona haben könnte oder es eine ganz banale Erkältung ist. Niemand will schließlich die Kollegen im Büro, die Familie oder Freunde anstecken. Das Angebot der Teststation ist da, wir sollten es auch nutzen. Viele Menschen in anderen Ländern, in denen sich oft lange Schlangen vor Testzentren bilden, wären dankbar für so eine Möglichkeit.

