vor 22 Min.

Die Grünen in Kutzenhausen haben eine neue Führung

Franz Bossek ist kein Einzelkämpfer mehr. Nun gibt es einen neuen Ortsvorstand und der hat klare Ziele

Von Siegfried P. Rupprecht

Franz Bossek aus Maingründel hat beim Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Kutzenhausen sechs Jahre lang nicht nur die Belange der Partei hochgehalten, sondern ihn auch als Vorsitzender allein kommissarisch geführt. Doch nun gibt es wieder einen neuen Ortsvorstand.

Wie Bossek unserer Zeitung berichtet, sei vor vielen Jahren ein Ortsverband gegründet worden. Doch dessen Aktivitäten seien nach und nach eingeschlafen. Als Bossek Gemeinderat in dieser Legislaturperiode wurde, hatte er in Kutzenhausen kaum Unterstützer. Inzwischen gibt es jedoch bei den Grünen einen starken Mitgliederanstieg und den Wunsch nach Aktivitäten vor Ort. Etliche Aktive haben sich bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen und für den Gemeinderat zu kandidieren.

Diese Entwicklung kommt Bossek entgegen. Er hat bei der Ortsvorstandswahl bewusst kein Amt angepeilt. „Als amtierender Gemeinderat kann ich somit Amt und Mandat gut getrennt halten“, erklärt er. Franz Bossek steht als Gemeinderat auf Listenplatz 2 weiterhin zur Verfügung und kandidiert zudem als Kreisrat auf Platz 6. „Ich gehe davon aus, dass ich beide Ämter 2020 besetzen werde“, sagt er. Da er als Mittelschullehrer einen Vollzeitjob hat und eine Coachingpraxis nebenberuflich betreibt, wäre es ihm nach eigenen Worten zu viel, auch noch auf der Gemeindeebene im Ehrenamt aktiv zu sein. „Ich freue mich, dass der Wahlkampf nun auf mehreren Schultern verteilt ist.“

Der neue Ortsvorstand besteht aus den Ortssprechern Peter Fischer und Uschi Plath (beide Kutzenhausen). Hermann Schmuttermeir (Rommelsried) fungiert als Schriftführer. Das Team will in Kutzenhausen engagiert die drängenden Themen der Zukunft im Ort angehen. Dabei steht der Umweltschutz an oberster Stelle. Priorität hat auch der Kampf gegen weiteren Flächenverbrauch. In diesem Zusammenhang ist für die Grünen zudem der Artenschwund und der Schutz von Insekten, Vögel und Pflanzen ein großes Thema.

„Leider ist im Gemeinderat so gut wie kein Bewusstsein für den Umweltschutz zu erkennen“, kritisiert Bossek. Flächenversiegelung werde mit dem Begriff „Weiterkommen“ umschrieben und Ackergift sei „nötige Wirtschaftsleistung“. Dabei müsse Grundwasser geschützt werden vor Gift, Gülle und Versiegelung.

Weiter geht es dem neuen Vorstand um interkommunale Zusammenarbeit, nicht zuletzt, um Geld zu sparen. Abgeneigt wäre er auch nicht über einen Windpark auf Gemeindegebiet mit Bürgerbeteiligung. Ziel sei eine energieneutrale Kommune.