Die Kirche St. Thekla in Welden und ihre bewegende Geschichte

Plus Sie steht idyllisch auf einem Berg in Welden: Die Theklakirche hat für das Augsburger Land eine besondere Bedeutung.

Die Votivkirche St. Thekla liegt weit sichtbar auf dem Theklaberg hoch über dem Laugnatal. Stifter des Gotteshauses ist nach einem Gelübde Joseph Maria Graf Fugger von Wellenburg. Sie gilt als das Hauptwerk Hans Adam Dossenbergers und kann als der bedeutendste Kirchenbau des Landkreises Augsburg angesehen werden. Sie hat eine wechselvolle Geschichte.

Der Grundstein wurde am 25. Juli 1756 gelegt. Bereits am 19. September 1758 wurde der Kirchenbau geweiht. Die Fresken stammen von den Meistern Johann Baptist Enderle aus Donauwörth und Balthasar Riepp aus Reutte in Tirol. Zur Finanzierung der Baukosten von 600.000 bis 700.000 Gulden wurden große Teile der Lehenswaldungen gefällt und das Holz verkauft. An Stelle des heutigen Klosters der Karmelitinnen waren ein kleines Jagdschloss und das Benefiziatenhaus an den Sakralbau angebaut.

Der Innenraum der Kirche St. Thekla in Welden ist reich ausgestattet. Foto: Marcus Merk

Der Gemeinde Welden wurde der Unterhalt einst zu teuer

Im November 1894 ging die Kirche ins Eigentum der Gemeinde Welden ein. Dieser wurde aber trotz eines Baufonds von 1000 Mark und Erlösen aus einer Stiftung der Bauunterhalt zu teuer. Schließlich übernahm die Fuggersche Stiftungsadministration die Kirche im Jahr 1913. Von 1929 bis 1931 wurde das Kloster der Unbeschuhten Karmelitinnen angebaut. Seither wird das Gotteshaus auch als Klosterkirche genutzt.

Im Innenraum von feinstem Rokoko verschmelzen Architektur und Dekoration. Die Fresken und Wandbilder stammen überwiegend von Johann Baptist Enderle und zeigen unter anderem Szenen aus dem Leben und Wirken der Heiligen Thekla.

11 Bilder Bedeutende Kirchen im Augsburger Land Foto: Marcus Merk

Ein großes Gitter verhindert heute meist den Eintritt in die Kirche

Größere Restaurierungsmaßnahmen wurden 1896/97, 1913, 1956 und 1973/74 durchgeführt. Die letzte Sanierung wurde durch größere Bauschäden notwendig, die eine statische Sicherung durch Betonfundamente und Einbauten bedingten. Damals wurde auch das eiserne Sicherheitsgitter unter der Empore eingesetzt, das heute meist den Eintritt in den Kirchenraum verwehrt.

Lesen Sie auch: