00:33 Uhr

Die Kleinsten machen mit beim Spatenstich

Mit etwa zwei Jahren Verspätung beginnen jetzt die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte im Diedorfer Ortsteil Willishausen. Warum die Vorgeschichte lang ist

Von Tobias Karrer

Auch die Kindergartenkindern dürfen beim Spatenstich für die neue Kita im Diedorfer Ortsteil Willishausen mitmachen. Ausgestattet mit Schaufeln bearbeiten sie den Berg Erde, der extra für die feierliche Eröffnung der Baustelle aufgeschüttet wurde. Bürgermeister Peter Högg ist froh, dass es jetzt endlich losgehen kann. „Ich freue mich besonders, dass wir den Kindern schon zeigen können, wo der neue Kindergarten hinkommt. Einige von ihnen werden das neue Haus ja noch mitbeziehen“, erklärte er.

Die neue Kindertagesstätte soll am Holunderweg in Willishausen entstehen. „Gott baut ein Haus, das lebt“. Mit diesem Lied eröffneten die Kinder der Kita St. Martinus gestern den Spatenstich. Bauherr ist die Gemeinde Diedorf, die auch für den Unterhalt des Gebäudes zuständig sein wird. Die Katholische Kirchenstiftung St. Martinus Willishausen hat die Trägerschaft übernommen. Pfarrer Manfred Gromer bezeichnete das Vorhaben „als Zeichen für Lebendigkeit und Zukunftsfähigkeit“. Symbolisch zum Spaten griffen auch die Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Ritsch und Alexander Neff sowie die Leiterin der Kita Irmgard Haag und deren Stellvertreterin Christina Weber.

Bisher sind die Kindergarten- und Krippenkinder aus Hausen, Oggenhof und Willishausen in zwei Ausweicheinrichtungen untergebracht. Sowohl die Container am Ortseingang Oggenhof, als auch die Räume im Bürgerhaus in Willishausen seien „voll belegt“, betont Högg. Das werde sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern, erklärte er. Eine Woche nach dem Spatenstich sollen die Tiefbauarbeiten beginnen. Eine Betonplatte bildet die Basis für den neuen Holzbau, der Platz für vier Kindergarten- und Krippengruppen schaffen soll. Die Ausschreibung für Bau und Planung des Gebäudes läuft noch, Högg hofft aber, dass die Außenhülle bis zum Winter steht, „damit man durcharbeiten kann“. Zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 sollen die Gruppen in den Neubau ziehen.

Eigentlich hätte das schon deutlich früher der Fall sein sollen. Doch bevor die Bauarbeiten beginnen konnten, gab es immer wieder Probleme. Vor drei Jahren beauftragte die Gemeinde Diedorf ein erstes Planungsbüro, doch die Kosten explodierten. Der Gemeinderat hatte damals nur 2,3 Millionen Euro veranschlagt, doch die beauftragten Architekten hatten Baukosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro veranschlagt. Deshalb habe der Gemeinderat das Projekt lieber gestoppt und neu ausgeschrieben, so Högg. „Die Zusammenarbeit mit dem ersten Büro war nicht mehr möglich. Deshalb klären das jetzt auch gerade die Anwälte.“ Högg hofft allerdings, dass auch dieser Zwist bis zum Ende des Jahres beigelegt ist.

Billiger wurde das Vorhaben durch die erneute Ausschreibung nicht. Die Baukosten werden aktuell auf 3,8 Millionen Euro veranschlagt. 48 Prozent der Kosten (also rund 1,8 Millionen Euro) übernimmt die Gemeinde, der Rest wird über Zuschüsse vom Staat und Kirche gedeckt. Bürgermeister Högg erklärte die Höhe der Kosten so: „In der Zwischenzeit hatten sich die Gegebenheiten in der Baubranche verändert und wir bauen jetzt auch ein anderes Objekt.“ Geplant ist ein Haus für 79 Plätze in vier Gruppen. Das neue Gebäude wird auch einen Raum für kirchliche Veranstaltungen haben.

Die Suche nach einem geeigneten Architekten war nicht die letzte Hürde, die der Bau der neuen Kindertagesstätte nehmen musste. Auch die Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten, die jetzt in der kommenden Woche starten sollen, gestaltete sich schwierig. Nach einer europaweiten Ausschreibung meldete sich nur eine Firma in Diedorf. Das Angebot lag aber deutlich über der vorher errechneten Summe. Also wurde auch hier neu ausgeschrieben. „Das neue Verfahren erlaubte es uns, selbst aktiv auf Firmen zuzugehen, die wir für geeignet hielten“, erklärt Bürgermeister Högg. Das Bauamt habe diese Möglichkeit dann genutzt und letztendlich lagen drei Angebote vor.

Ende Juli soll die Kindertagesstätte also die nächste Hürde nehmen. Dann wird der Gemeinderat über die Firma entscheiden, die den Bau des Gebäudes übernimmt und, so die Hoffnung der Verwaltung, wenigstens die Außenhülle bis zum Winter fertigstellen kann.

