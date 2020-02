vor 53 Min.

Die Leberkasdeandln in Siegertshofen: Spritzig, raffiniert und zickig

„Die Leberkasdeandln“ des Trio Feminale gefallen in Fischach trotz ihrer Derbheit. Wie das Trio entstand.

Von Siegfried P. Rupprecht

Sie warfen sich mehr als nur einmal Gehässigkeiten an den Kopf. Dennoch saßen sie – aus der Not heraus – im gleichen Boot, um beruflich erneut durchzustarten.

„Die Leberkasdeandln“ hieß die von den Theaterfreunden Siegertshofen im Vereinsheim veranstaltete Komödie mit dem Trio Feminale. Das Publikum erlebte nicht nur eine fein austarierte Handlung um ein ehemals erfolgreiches, mittlerweile arbeitsloses Volksmusiktrio. Es durfte sich auch an einem grandios aufspielenden und hoch motivierten Ensemble erfreuen, das mit Temporeichtum, Milieuschilderungen, Animositäten und Intrigen glänzte.

Im Mittelpunkt standen Fritzi (Christel Besel), Kathi (Andrea Hecht) und Leni (Monika Hörbiger). Sie trafen sich zufällig wieder im Arbeitsamt. Dort wurde schnell klar, dass die drei Künstlerinnen nicht nur berufsmäßig auf dem Abstellgleis, sondern sich nach wie vor spinnefeind waren. Kurz vor der Premiere lagen bei den Diven die Nerven blank. In der Garderobe lüfteten sie mehr oder minder freiwillig Geheimnisse. Die gegenseitigen Anfeindungen öffneten Tür und Tor und damit das Potenzial für so manchen Skandal. Viele Dinge warteten auf eine Klärung. Dumm nur, dass die Ansteckmikrophone schon eingeschaltet waren und das Publikum Zeuge der Zickereien wurde.

Zwei Stunden Anfeindungen, Gehässigkeiten und Frivolitäten

Die Bilanz der Komödie – frei nach Alex Varlans Stück „Showgirls“ – konnte sich sehen lassen: Zwei Stunden Anfeindungen, Gehässigkeiten und Frivolitäten. Sie beinhaltete auch Träume, Erinnerungen und mit Altersarmut einen sozialkritischen Aspekt. Neben den Zwistigkeiten lebte das Spiel von den zahlreichen anzüglichen Dialogen und Andeutungen. Sie gingen bis ganz nahe an die Gürtellinie. Die Akteure verstanden es, dass so etliche Anzüglichkeiten nur im Kopf des Publikums entstanden. Selten war ein Bühnenstück in Fischach mit so viel Präsenz, Authentizität und Lebensgefühl geprägt.

„Eine tolle Aufführung“, schwärmte Heidi Grimbacher. Ihr gefielen die Dialoge und die schauspielerische Leistung. Die Anzüglichkeiten seien gewöhnungsbedürftig gewesen, aber der Handlungsablauf hätte eine niveauvolle Ebene aufgewiesen. Rupert Oechsle von den Theaterfreunden sprach von einem kurzweiligen Abend. Er wertete ihn als witzig, derb – aber gehaltvoll. Florian Auer attestierte der Inszenierung ein abwechslungsreiches Spiel mit Tempo und Wendungen und toll gespielten Aggressionen.

So entstand das Trio Feminale

Treffen im Volkshochschul-Kurs Christel Besel , Andrea Hecht und Monika Hörbiger stammen aus dem Werdenfeldser Land. Vor über einem Jahrzehnt trafen sie sich im Rahmen eines Kurses der Volkshochschule (vhs) über Improvisationstheater. Dort seien Schauspielszenen aus dem Augenblick heraus entwickelt und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten geschult worden, erzählte Andrea Hecht in Siegertshofen .



