vor 36 Min.

Die Pfarreiengemeinschaft Meitingen veröffentlicht eine Weihnachts-DVD

Statt eines angedachten Weihnachtsmusicals gibt es jetzt eine Weihnachts-DVD von der Pfarrgemeinschaft Meitingen.

Von Rosemarie Gumpp

Corona hat Christoph Stiglmeir einen Strich durch die Rechnung gemacht: „Wir wollten eigentlich ein Weihnachtsmusical aufführen, aber Corona hat das unmölich gemacht“, so Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir. Er ist trotzdem stolz auf die Weihnachts-DVD der Pfarreiengemeinschaft Meitingen, die unter seiner Regie entstand.

Kinder aus Meitingen malen Bilder für die Weihnachts-DVD

In der gerade fertiggestellten DVD hört man die Weihnachtsgeschichte, die mit Bildern von Wasyl Bagdaschwili unterlegt wird. Weitere Bilder über ihre Vorstellungen zum Weihnachtsfest, malten Kinder aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft Meitingen, Kinder der Grundschule Herbertshofen, des Kinderhortes in Meitingen und Kinder aus dem Kindergarten Meitingen. Die musikalischen Beiträge gestaltete die Gruppe „TalentFrei“.

Christoph Stiglmeir: „Jetzt freuen wir uns, wenn wir die Weihnachts-DVD gegen eine großzügige Spende unter die Leute bringen könnten. Der Erlös geht komplett an soziale Einrichtungen im Umkreis von Meitingen.“ Als Verkaufsstellen waren der Kindergarten Meitingen und die Buchhandlung Eser in Meitingen angedacht. Diese schließen jedoch coronabedingt am kommenden Mittwoch.

Wo es die Weihnachts-DVD zu kaufen gibt

Ab Freitag, 18.12.2020 bietet das Pfarrbüro die Möglichkeit, an jedem Werktag bis Weihnachten zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr die DVD gegen eine Spende zu erwerben. Zusätzlich gibt es das musikalische Weihnachtsprojekt in der Pfarreiengemeinschaft Meitingen nach den Gottesdiensten an den Wochenenden bei den Ordnern zu erstehen. Wer nicht in das Pfarrbüro oder in den Gottesdienst kommen will, kann die DVD telefonisch im Pfarrbüro unter 08271/2341 während der Öffnungszeiten bestellen oder eine Mail an christoph.stiglmeir@bistum-augsburg.de schreiben. Die DVD wird dann gegen Abgabe einer großzügigen Spende nach Hause geliefert.

