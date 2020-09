vor 28 Min.

Die Stromtankstelle an der A8 bei Zusmarshausen fällt kleiner aus

An der Autobahn A8 bei Zusmarshausen im Landkreis Augsburg soll im Frühjahr eine riesige Tankstelle für Elektroautos in Betrieb gehen.

Plus Weil der Anteil der E-Autos nur langsam wächst, startet die Stromtankstelle an der A8 nur mit 60 Ladestationen - statt mit 140. Warum Sortimo dennoch optimistisch bleibt.

Von Philipp Kinne

An eine Tankstelle erinnert das ovale Dach des riesigen Gebäudes höchstens auf den zweiten Blick. Doch genau das ist es, was an der Autobahn A8 bei Zusmarshausen im Landkreis Augsburg entsteht. Es soll die Tankstelle der Zukunft werden: eine Ladestation für Elektroautos. Zukunft, das bedeutet in diesem Fall: Frühjahr 2021. Dann sollen die ersten E-Autos dort geladen werden. Als das Projekt vor gut drei Jahren öffentlich vorgestellt wurde, war die Rede von der größten Stromtankstelle der Welt. Daraus wird so schnell offenbar doch nichts werden: Es scheint, als würde das Zukunftsprojekt von der Gegenwart eingeholt.

Geplant sind zur Eröffnung im Frühjahr etwa 60 Ladestationen

Hinter dem Vorhaben steht die Firma Sortimo. Der Fahrzeugausstatter hat seinen Sitz in Zusmarshausen – und zwar direkt gegenüber dem Areal an der Autobahn München– Stuttgart, auf dem nun die Stromtankstelle entsteht. Geplant sind zur Eröffnung im Frühjahr etwa 60 Ladestationen. In Deutschland wäre das nach Unternehmensangaben noch immer die größte Anlage dieser Art. Platz wäre allerdings für weitaus mehr: Bis zu 140 Ladestationen gebe die Infrastruktur des Gebäudes her, heißt es. Weitere Stationen will man allerdings erst bauen, wenn auch die Zahl der E-Autos in Deutschland steigt. Damit passe sich das Unternehmen der Nachfrage an. Die ist offenbar weitaus geringer als bisher erwartet und erhofft. Nur etwa drei Prozent der neuzugelassenen Autos in Deutschland werden laut ADAC aktuell elektrisch betrieben. Zum Vergleich: In Norwegen liegt dieser Anteil demnach bereits bei 57 Prozent. Doch auch in Deutschland steigt die Nachfrage.

Bis zu 4000 E-Autos täglich an der Stromtankstelle in Zusmarshausen

In der Sortimo-Chefetage ist man weiterhin davon überzeugt, dass Elektromobilität die Nummer eins im Bereich alternativer Antriebe ist und sein wird. Man gehe davon aus, dass sich die Technik auch durch die Forschung weiterentwickeln werde. Schließlich gelten E-Autos inzwischen als der entscheidende Hebel, um den Treibhausgas-Ausstoß im Verkehr zu senken. Und noch etwas macht den Zusmarshausern Hoffnung: Die Bundesregierung setzt in ihrem Konjunkturprogramm in der Corona-Krise auf Kaufprämien für reine Elektroautos. Auf bis zu 9000 Euro wurde der Zuschuss erhöht, wobei 3000 Euro vom Hersteller kommen. Das werde den Markt stärken, heißt es. Mit einer wachsenden Zahl an E-Autos soll dann jedenfalls auch die Stromtankstelle an der Autobahn wachsen. Bis zu 4000 E-Autos täglich sollen dort einmal geladen werden können.

Sortimo will die neue Stromtankstelle an der A8 nachhaltig gestalten

Seit Wochen ist das riesige ovale Dach der Stromtankstelle von der Autobahn aus gut erkennbar. Die Ladesäulen entstehen sowohl unter dem 1000 Quadratmeter umfassenden Vordach des Hauptgebäudes als auch auf dem freien Areal nördlich davon. Wichtig für die künftigen Kunden: Die E-Tankstelle wird alle Ladetechniken und Steckersysteme abdecken, die auf dem Markt sind.

Das Unternehmen will die neue Stromtankstelle nachhaltig gestalten. Das Ziel: Eine Künstliche Intelligenz soll die Energie so steuern, dass möglichst wenig verloren geht. Bevorzugt wird erneuerbare Energie aus Solaranlagen. Das Problem: Noch kann Solarstrom nicht ausreichend und wirtschaftlich gespeichert werden. Deshalb soll ein System den Strom dann bereitstellen, wenn er auch verbraucht werden kann. Dazu wird ein Programm entwickelt, dass die Staatsregierung mit 1,5 Millionen Euro fördert.

„Forschungs- und Innovationszentren“ mit Büros und Werkstätten

Neben der Stromtankstelle an sich sind in dem Innovationspark weitere Projekte geplant. Im zentralen Teil sollen auch Büros, Konferenz- und Ausstellungsräume sowie Gastronomie Platz finden. In weiteren Bauabschnitten sind noch zwei Gebäude als „Forschungs- und Innovationszentren“ mit Büros und Werkstätten geplant. Vor Baubeginn erklärte Sortimo-Geschäftsführer Klaus Emler, dass sein Unternehmen allein in den ersten Bauabschnitt einen zweistelligen Millionenbetrag investiere. Wie hoch die Kosten insgesamt sein werden, will das Unternehmen nicht verraten.

