Die besten Last-Minute-Buchgeschenke zu Weihnachten

Plus Eine kleine Aufmerksamkeit zu Weihnachten oder ein mächtig imposantes Geschenk auf die Schnelle gesucht? Experten aus dem Landkreis Augsburg geben Tipps.

Von Diana Zapf-Deniz

Über 70.000 Bücher sind allein im letzten Jahr in Deutschland erschienen, und heuer dürften es ähnlich viele gewesen sein. Da ist es ein Leichtes, fündig zu werden. Die Buchläden im Landkreis Augsburg freuen sich gerade im Lockdown auf Bestellungen und haben sich organisiert, sodass Bücher ausgeliefert werden. Somit kann jeder guten Gewissens lokal einkaufen und die Händler vor Ort unterstützen. Zudem ist der Service persönlich und freundlich. Mitarbeiterinnen des Buchladens in Gersthofen und der Buchecke Diedorf haben für unsere Leser Empfehlungen zusammengestellt.

Sabine Engel-Seemiller vom Buchladen und Susanna Litzel von der Buchecke sind sich einig, dass man mit Barack Obamas "Ein verheißenes Land" nichts falsch machen kann. "Er hat wirklich etwas zu sagen", so Engel-Seemiller. "Obama, ganz klar! Ein zeitaktuelles Buch, gerade für Menschen, die viel lesen und gelesen haben", ist sich Litzel sicher. "Wer mag, kann Michelle Obamas 'Becoming: Meine Geschichte' gleich noch mit dazu schenken."

Buchläden im Landkreis Augsburg: Buchgeschenke-Tipps für Weihnachten

Der Buchladen hat aber auch weitere Last-Minute-Tipps. "Jedem, der etwas zum Lachen braucht und mit Satire gut umgehen kann, ist das Cartoonisten-Duo Hauck & Bauer wärmstens ans Herz zu legen." Ein ganz spezielles Buch sei der Roman "Aufzeichnung eines Serienmörders" von Young-ha Kim. Darin bekommt ein "pensionierter" Serienmörder Demenz diagnostiziert. "Sehr spannend zu lesen!", so das Urteil der Buchhändlerin. Band 1 von "Something Is Killing the Children" von James Tynion IV und Werther Dell'edera erschien im Oktober und ist ein illustrierter Roman. "Ein super Buch, das toll gezeichnet ist!

Ein Muss für jeden, der gruselige Krimis mag." Für Frauen rät Engel-Seemiller zum Roman "Ich bin Circe" von Madeline Miller. "Darin geht es nicht so sehr um die bekannten Geschichten der Götter, sondern vielmehr darum, wie Circe zu dieser Frau wird." Für Jugendliche gibt es einen spannenden Krimi: "The Cousins" von Karen M. McManus. "Dieses Buch ist unter den Jugendbüchern ganz weit vorne." Für Kinder ab zehn Jahren kann es nur "Der Ickabog" von der Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling geben.

Überleben nach einem Flugzeugabsturz

"Wenn man Bücher liest, dann reist man in andere Welten", ist Susanna Litzel überzeugt. Ein wunderbares Buch ist für sie "Cloris" von Rye Curtis. Darin geht es um eine 72-jährige Frau, die einen Flugzeugabsturz überlebt und sich allein durch die Wildnis der Bitterroot Mountains im Norden Amerikas durchschlägt. "In dem Buch wird die Einsamkeit der Überlebenden sehr deutlich geschildert und gleichzeitig auch die Geschichte einer anderen Frau, die nach ihr sucht." Für Liebhaber der Augsburger Puppenkiste hat Thomas Hettche in diesem Jahr einen Roman veröffentlicht, der deutschlandweit eingeschlagen hat.

Susanna Litzel von der Buchecke Diedorf und ihre Buch-Empfehlung. Bild: Marcus Merk

Jugendliche und erwachsene Fantasy-Fans sind mit "Die Spiegelreisende" von Christelle Dabos gut beraten. Der vierte Band "Im Sturm des Echos" kam heuer auf den Markt. "Gerne gekauft wird 'Räuber, Schurken und Halunken: Kriminalfälle zwischen Iller und Lech' von Hans Högel und Maximilian Ulrich Czysz, weil es hier aus der Region ist", weiß Litzel. Czysz ist Redakteur in der Lokalredaktion Augsburg-Land. Ein Tipp ist auch der Lokalmatador aus Diedorf, Ralf Kragler, mit seinem Kommissar Behringer in "Phosphorsäure" und "Jagdtrophäe" oder Andreas Herch mit "Der Ritter aus Zusameck", einem historischen Roman aus dem Mittelalter. Ein Renner sei auch das Buch des Landkreises Augsburg mit "Backgeschichten – Rezepte aus dem Augsburger Land". Für Kinder seien stets "Pettersson und Findus" sowie Astrid Lindgren die Klassiker. "Für Mädchen zwischen zehn und zwölf Jahren eignet sich hervorragend die 'Alea Aquarius'-Serie von Tanya Stewner und Simone Hennig, deren sechster Teil 'Der Fluss des Vergessens' kürzlich herauskam."

Historische Romane und Rezepte von Bertolt Brechts Frau Helene Weigel

Die in Westheim wohnende Historikerin und Autorin Martha Schad hat über 40 Romane veröffentlicht. Einige ihrer Werke wurden verfilmt und in 16 Sprachen übersetzt. Ihr Buch über eine erstaunliche Korrespondenz zwischen Cosima Wagner und Ludwig II. von Bayern gab sie 1996 heraus. "Der Münchener Allitera -erlag wollte diesen Briefwechsel unbedingt neu auflegen", freut sich Schad, die eigentlich Schad-Wagner heißt, was nur wenige wissen. In ihrem Buch "Komm und setz dich, lieber Gast: Am Tisch mit Bertolt Brecht und Helene Weigel" gibt es 50 Originalrezepte der großen Schauspielerin Helene Weigel und Brechts Werke beinhalten auch immer

Der Lyriker und Pädagoge Erich Pfefferlen lebt in Horgau. In der Anthologie "Phantastisches Schwaben" von Uschi Zietsch sind Erzählungen und Kurzgeschichten über Bayerisch-Schwaben von Autoren aus dem Verband deutscher Schriftsteller zu finden, die alle aus Bayern stammen und enge Beziehungen zu Schwaben haben. Pfefferlen ist hier mit von der Partie. Wer auf der Suche nach einem Buch ist, das sich mit der Schreibkunst großer Schriftsteller beschäftigt, liegt mit "Die Schlange im Wolfspelz: Das Geheimnis großer Literatur" von Michael Maar goldrichtig.

