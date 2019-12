Die drei schönsten Sportereignisse des Jahrzehnts

Plus Vom Wunder von Bernhausen bis zum Umzug aus der Osterfeldhölle in die Augsburger Sporthalle: Diese Ereignisse sorgen heute noch für Furore im Augsburger Land.

Es gab im Jahr 2011 Zeiten, da gingen selbst altgedienten Journalisten die Superlative aus. Schuld daran waren die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen, die sich innerhalb von zwei Jahren fast schon kometenhaft in eine völlig andere Basketball-Welt katapultierten.

Die neue Zeitrechnung begann schon nach der Saison 2009/10. Mit 24 Siegen in 26 Spielen hatten die Red Kangaroos die Meisterschaft in der Regionalliga Südost errungen und waren damit erstmals in der Vereinsgeschichte in die zweite Bundesliga Pro B aufgestiegen. Doch der Höhenflug setzte sich fort. Was in der Saison 2010/11 folgte, konnte nur noch mit „unendlicher Erfolgsgeschichte“ oder „Wunder in der Osterfeldhölle“ bezeichnet werden. Als Aufsteiger schaffte die BGL sensationell den Durchmarsch in die 2. Bundesliga Pro A. Stefan Goschenhofer wurde als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet, Topscorer Devin Uskoski heimste den Titel als „Spieler des Jahres“ ein.

Das Maß aller Dinge in dieser neuen Liga

Und dabei hatte man die BGL überhaupt nicht auf der Rechnung. Der Klassenerhalt war das Maß aller Dinge in dieser neuen Liga. Und hinter allem stand die Frage: Kann man sportlich überhaupt mithalten, kann man die doch sehr regional, sehr familiär und sehr ehrenamtlich ausgerichtete Clubatmosphäre überhaupt beibehalten?

Es klappte. Headcoach Stefan Goschenhofer hatte eine perfekt funktionierende Mannschaft zusammengestellt. Die komplette Aufstiegstruppe konnte – bis auf eine Ausnahme – zusammengehalten werden. War es in der Saison 2009/10 das Duo Uskoski/Josh Rudder so zogen eine Jahr später Publikumsliebling Uskoski und der neue Amerikaner Michael Mathey die Fäden. Die Red Kangaroos hatten rund um Augsburg eine wahre Basketball-Euphorie entfacht. Vor allem als die Play-offs erreicht waren. 681 Besucher drängten sich Woche für Woche in die altehrwürdige, für die 2. Liga mit zusätzlichen Tribünen aufgerüstete Osterfeldhalle, die sich für die Gegner zur „Osterfeldhölle“ entwickelte, weil dort kaum Punkte mitzunehmen waren.

Die BG Topstar musste zunächst Lehrgeld zahlen

Am Ende einer sensationellen Saison stand der Aufsteiger BG Leitershofen/Stadtbergen als Aufsteiger in die 2. Bundesliga Pro A fest. Dass man in den Play-off-Endspielen schließlich gegen Erdgas Ehingen klein beigeben musste, konnte die Freude nicht trüben. In der 2. Bundesliga Pro A musste die BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen zunächst Lehrgeld zahlen. Auch der Umzug aus der gewohnten „Osterfeldhölle“ in die Augsburger Sporthalle, wo für jedes Spiel extra ein Parkettboden verlegt wurde, musste erst verkraftet werden.

Obwohl man sich in der Rückrunde etablierte, endete am 31. März 2012 der Ausflug ins Abenteuerland. Ein denkwürdiger Tag: Sage und schreibe 2000 Zuschauer strömten in die alt-ehrwürdige Augsburger Sporthalle, die zu den Olympischen Spielen 1972 erbaut worden war. Viele Sportfans hatten den Besuch des Heimspiels des FCA gegen den 1. FC Köln am Nachmittag mit dem Basketball-Event verbunden. Um 21.15 Uhr war alles vorbei. Die Red Kangaroos hatten das alles entscheidende Spiel um den Klassenerhalt gegen die Saar-Pfalz Braves mit 85:99 verloren.

Schluss, Ende, aus! Während die Gäste überschwänglich den Verbleib in der zweithöchsten deutschen Liga feierten, schämten sich die BG-Spieler ihrer Tränen nicht. Inzwischen spielt man in der neuen Stadtberger Halle in der 1. Regionalliga.

Das „Wunder von Bernhausen“

1954 schaffte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das „Wunder von Bern“, als sie im Finale der Weltmeisterschaft den haushohen Favoriten Ungarn mit 3:2 besiegten. 2017 sorgten die weibliche U18-Jugendmannschaft der SpVgg Auerbach-Streitheim mit dem Wunder von Bernhausen“ für das herausragendste Leichtathletik-Ereignis im Augsburger Land in diesem Jahrzehnt.

Angela Stockert, Emily Schuster, Sophia Müller und Trainer Lothar Schmitt (von links) von der SpVgg Auerbach-Streitheim sorgten 2017 für das „Wunder von Bernhausen“. Bild: Johann Kohler

Bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Bernhausen/Filderstadt in der Nähe von Stuttgart, holte sich das Trio aus dem Rothtal buchstäblich in der letzten Disziplin des Siebenkampfes, dem 800-Meter-Lauf, die deutsche Meisterschaft mit der Mannschaft und neuen bayerischen Rekord von 14.960 Punkten. Angela Stockert, Sophia Müller und Emily Schuster, zusammen mit Trainer Lothar Schmitt, waren an diesem großartigen Erfolg in der Königsdisziplin der Leichtathletik beteiligt. Angela Stockert holte noch zusätzlich die deutsche Vizemeisterschaft im Siebenkampf.

Deutscher Meister im Weitsprung

Im Jubiläumsjahr zum 50. Geburtstag der SpVgg Auerbach/Streitheim wurde 2017 auch David Kirch bei den Jugendmeisterschaften in Ulm deutscher Meister im Weitsprung. 2017 wurde die SpVgg auch als Verein mit der besten Nachwuchsarbeit in Bayern ausgezeichnet. In Anbetracht vieler Erfolge sahnten die Auerbacher die meisten Porzellanlöwen bei der Sportgala des Bayerischen Leichtathletikverbandes in Würzburg ab und wurde als achtbester Leichtathletikverein in ganz Bayern geehrt. Dass Alter nicht vor Titeln schützt, bewies Franz Gries aus Lützelburg. Der rüstige Rentner wurde mit 85 Jahren in Budapest im Trikot der LG Reischenau-Zusamtal Weltmeister seiner Altersklasse im Kugelstoßen.

Tina Schüssler ist nicht zu stoppen

Diese Frau ist ein Stehaufmännchen. Selbst von einem Schlaganfall und einer schweren Krankheit ließ sich Tina Schüssler nicht aufhalten. Bei ihrem Comeback holte sie 2016 in Orlando (Florida) ihren dritten Weltmeistertitel in einer Kampfsportart.

Kickboxerin und Bodybuilderin Tina Schüssler Bild: Marcus Merk

Nach Kickboxen und Boxen stand die mittlerweile 45-Jährige im Land der unbegrenzten Möglichkeiten im K1 auf dem Treppchen. Unbegrenzte Möglichkeiten gilt auch für ihr Leben außerhalb des Sports. Tina Schüssler war Bürgermeisterkandidatin in ihrem Heimatort Diedorf, sie engagiert sich in vielen sozialen Bereichen und ist seit einigen Jahren auch als Sängerin erfolgreich.