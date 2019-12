vor 34 Min.

Die knalligen 70er in der Staudenlandhalle

„Abba – The Tribute Concert“ will die Faszination der vier Schweden nach Fischach bringen. Was der Band an Auftritten in Deutschland gefällt und wie alles begonnen hat

Mit „aterloo“ eroberte Abba 1974 den Pop-Olymp, in den darauffolgenden Jahren schrieben sie Musikgeschichte. Die Show „Abba – The Tribute Concert“ will die Faszination der vier Schweden nach Fischach in die Staudenlandhalle bringen. Die großen Hits werden untermalt von einer Lichtshow in den knalligen Farben der 1970er. Mit dabei auch Kinder aus dem Augsburger Land. Denn: Die Band hat für ihren Auftritt in der Staudenlandhalle am Donnerstag, 7. Mai, einen Kinderchor gesucht, der mit ihr den Hit „I Have A Dream“ singt. Im Interview erzählt die Frontfrau Angela Castellani, wie alles begonnen hat.

Seit 2009 tretet Ihr nun schon gemeinsam als Abba auf. Wie kam es dazu?

Irene und ich arbeiteten bereits als Background-Vocals in anderen Bands zusammen, aber wir wollten unbedingt etwas Eigenes kreieren und so kamen wir auf die Idee, eine Tribute-Show zu starten. Wir suchten nach etwas, das zu unserem Musikgeschmack passt, aber vor allem zu unseren stimmlichen Eigenschaften. Wir hatten viele Ideen, aber wir waren uns nicht wirklich sicher und begeistert und schließlich legte Irene eines Tages, als wir zu einer Show fuhren, eine Abba-CD ins Autoradio und alles begann. Abba passt zu uns wie angegossen, und es war so natürlich und inspirierend.

Abba begeistert heute – mehr als 35 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt – noch immer Jung und Alt. Was macht für Euch den Reiz an der Musik der vier Schweden aus?

Abba hatte die Fähigkeit, über die Dinge des Alltags zu schreiben, über Dinge, die in jedem Leben passieren können. Sie geben den Menschen mit ihren Texten das Gefühl, wenn sie die Lieder singen, würden sie über ihr eigenes Lebens singen. Sie haben auch die Fähigkeit, großartige Melodien und Super-Pop-Refrains zu schreiben. Sie mischen verschiedene und innovative musikalische Komponenten zusammen, die großartig und unvergesslich klingen.

Wie trefft Ihr die Entscheidung, was Ihr auf der Bühne performed? Welches Lied singt Ihr am liebsten?

Aus musikalischer Sicht versuchen wir, dem zu folgen, was das Publikum hören möchte. Deshalb haben wir die meisten klassischen Hits auf unserer Playliste. Aber wir lieben es auch, Songs nur für echte Abba-Fans zu spielen. Irenes Lieblingssong ist „Take A Chance On Me” und meiner „Thank You For The Music“.

Wie schafft Ihr es, dass Eure Kostüme und Auftritte dem Original zum Verwechseln ähnlich sind?

Wir haben von Anfang an ganz intensiv alle Aspekte recherchiert, um dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Abba-Kostüme sind nicht so einfach zu reproduzieren, aber Irene hat sehr gute Arbeit geleistet, indem sie die richtigen Bilder gefunden hat, von denen sie sich inspirieren ließ. Dann hat sie nach den perfekten Stoffen und Details gesucht, einige Sachen wurden im Netz gefunden, einige in großen Zeitschriften. Last but not least haben wir eine sehr gute Schneiderin, die ihren Job liebt und immer ihr Bestes gibt. Wenn unsere Klamotten so gut sind, müssen wir Cristina Franco danken.

Ihr seid zum 3. Mal in Deutschland auf Tournee. Was gefällt Euch hier besonders und auf was freut Ihr euch?

Wir mögen die Aufmerksamkeit und Liebe, die die Deutschen für Kultur im Allgemeinen und für Musik haben. Wir waren erstaunt darüber, dass auch kleine Dörfer ihre eigenen Theater oder Säle für Musik haben, was wir in Italien leider verloren haben. Wir lieben auch die aufrichtige Kritik, und dass die Menschen sagen, was sie mögen und was nicht. Das hilft uns, um besser zu werden. Die Deutschen genießen immer noch Livemusik, haben viel Spaß damit und es gibt keine Altersgrenzen. (AL)

sind erhältlich in der Buchhandlung Lesehexe und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.abbathetributeconcert.de und der Tickethotline 0365-5481830.