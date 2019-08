vor 56 Min.

Die mobile Wache fährt seltener vor

Polizei hat das Konzept des „Schutzmanns an der Ecke“ überarbeitet und hofft: Ab nächster Woche wird weniger am Ende mehr sein

Von Sinja Diller

Die Beamten der beiden Mobilen Wachen im Augsburger Stadt- und Landgebiet sind heuer seit 20 Jahren unterwegs. 1999 wurde das Konzept des „Schutzmanns an der Ecke“ vom damaligen Polizeipräsidenten Klaus Waltrich ins Leben gerufen. Als direkter Ansprechpartner sollen die Beamten im umgebauten Wohnmobil ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bürger haben.

„Was darf ich, was darf mein Nachbar?“ „Wie laut darf es bei Festen eigentlich werden? Und welche Folgen wird der gerade noch aus dem Augenwinkel bemerkte Blitz am Straßenrand wohl haben?“ Die meisten Fragen, die Oberkommissar Udo Grohmann gestellt bekommt, drehen sich um den Straßenverkehr und um kleinere Probleme in der Nachbarschaft. Aber auch Betrügereien und Internetkriminalität bewegen die Menschen.

Überhaupt sei das Klima ein wenig rauer geworden in der Gesellschaft, die Verunsicherung der Menschen wächst, bemerkt der erfahrene Beamte.

Seit 2005 ist er in den Ortschaften im Einzugsbereich der Polizeiinspektionen Gersthofen und Aichach Ansprechpartner für die Bürger. Die Menschen suchen das ungezwungene, eher unverbindliche Gespräch. Zum Bus geht es sich halt leichter als in die Polizeiinspektion. Weniger offiziell fühlt es sich an, dort die eine oder andere Frage zu stellen. Und leichter erreichbar ist die mobile Wache auch, die nach Vorankündigung an zentraler Stelle in den Ortschaften haltmacht.

Fast täglich ist Udo Grohmann mit dem markanten Polizeibus unterwegs. Künftig werden die Besuche in den Gemeinden in größeren Abständen erfolgen. Die Polizei ist vom Konzept der Mobilen Wache überzeugt, hat es aber vor Kurzem auf den Prüfstand gestellt. Unter der Prämisse weniger Quantität, dafür mehr Qualität, sollen die Bürger besser erreicht werden, erklärt Polizeirat Markus Schwarz, der Leiter der Polizeiinspektion Gersthofen, die anstehenden Veränderungen.

Gezieltere Einsätze und ein größerer Umfang an Angeboten an Bord sind weitere Ziele. Deshalb sollen die von langer Hand geplanten und angekündigten Besuche der mobilen Wache in den Gemeinden künftig seltener werden, dafür zunehmend anlassbezogene Einsätze stattfinden. So bleibe für Prävention und Ermittlungsarbeit mehr Spielraum, sagt Schwarz.

Eine Evaluierung der Einsätze hat gezeigt, dass die Nutzung des Angebots sehr unterschiedlich ist. „Treten Schwerpunktprobleme wie Einbrüche auf, können wir künftig kurzfristig vor Ort sein um Hinweisen direkt nachzugehen und Auffälligkeiten mit den Bürgern zu besprechen“, so Schwarz. Auch soll die mobile Wache künftig mit zwei Beamten besetzt sein. Während ein Beamter auf Streifengang durch den Ort unterwegs ist, bleibt der zweite Polizist als Ansprechpartner im Bus. Der wird für effektiveres Arbeiten mit Laptop als Büro ausgestattet. Bisher wurden Gesprächsnotizen per Hand gemacht und in der Dienststelle bearbeitet. In Zukunft können die Beamten der mobilen Wache direkt auf Daten zugreifen, Anzeigen aufnehmen und Hinweise weiterleiten.

Ab dem 1. September geht es los mit der mobilen Wache 2.0. Wie das neue Konzept angenommen wird, müsse die Erfahrung zeigen, ist Dienststellenleiter Markus Schwarz gespannt auf Rückmeldungen und Ergebnisse.

