vor 60 Min.

Die unermüdliche Ehrenbürgerin

Hertha Hurler ist die neue Ehrenbürgerin von Diedorf. Bürgermeister Peter Högg händigte ihr in der Gemeinderatssitzung die Ernennungsurkunde und die Ehrennadel aus.

Hertha Hurler erhält die außergewöhnliche Würdigung. Sie setzt sich für Senioren und die Belange von sozial Schwächeren ein. Warum ein anderer Diedorfer jetzt erleichtert ist

Die Marktgemeinde Diedorf hat eine neue Ehrenbürgerin: Hertha Hurler, seit fast 40 Jahren Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und 24 Jahre lang Gemeinderatsmitglied, hat jetzt in der Gemeinderatssitzung die entsprechende Ernennungsurkunde und die Ehrennadel erhalten.

Es mache ihn „persönlich stolz und glücklich“, ihr diese Auszeichnung überreichen zu dürfen, so Bürgermeister Peter Högg in seiner Laudatio. Schon lange habe er die Idee gehabt, Hertha Hurler zur Ehrenbürgerin zu machen – nun habe er ihren 80. Geburtstag zum Anlass genommen, dem Gemeinderat einen entsprechenden Vorschlag zu machen. Er hob hervor, dass die Geehrte von Anfang an das Ferienprogramm mitgestaltet habe.

Seit Jahrzehnten setzt sich Hurler für den Zusammenhalt in Diedorf ein, unter anderem mit einem abwechslungsreichen Seniorenprogramm, wie ihre Parteigenossin Maria Prues (SPD) sagte. Auch die anderen Fraktionen lobten ihren Einsatz. Unter anderem sagte Frank Wasser (Bürgerunion), während ihrer Zeit im Gemeinderat sei sie nicht müde geworden, „gerade die Belange der sozial Schwächeren zu transportieren und zu vertreten“.

Bürgermeister Högg wies nochmals auf ihren anhaltenden Einsatz hin: Erst wenige Tage zuvor habe sie bei der Maifeier in der Schmuttertalhalle noch bis spät in die Nacht geholfen, das Geschirr wegzuräumen.

Wie nahe der Geehrten die Würdigung ging, war ihr deutlich anzumerken. „Ich bin total entzückt, verwirrt und durcheinander“ ob der Ehre, die ihr zuteilwerde, fasste sie ihre Gefühle selbst in Worte. Eine Gemeinde werde durch den Einsatz von Menschen in Vereinen und im Ehrenamt aufgewertet, beschrieb sie ihre Motivation. Und deshalb wolle sie die Ehrenbürgerwürde stellvertretend für alle entgegennehmen, die sich in Diedorf freiwillig engagieren. „Ich habe das gern gemacht“, fasste sie zusammen.

Für einen anderen Diedorfer ist die Würdigung für Hertha Hurler übrigens eine Erleichterung. „Jetzt wird mir ein wenig von der Bürde abgenommen“, beschrieb Heinz Göbel in launigen Worten. Der langjährige Dritte Bürgermeister und politische Weggefährte von Hertha Hurler ist selbst seit ein paar Jahren Ehrenbürger. „Die AWO in Diedorf wäre ohne dich heute nicht das, was sie ist“, verdeutlichte er.

Nicht nur SPD- und AWO-Mitglieder waren extra zu dieser Auszeichnung auf die Gemeinderatssitzung gekommen, auch Altbürgermeister Otto Völk war dabei. Und freilich die Familie von Hertha Hurler um Sohn Wolfgang. Enkelin Katharina fand denn auch die passenden Worte zum Abschluss: „Du bist einfach die beste Oma der Welt.“ (jah)

