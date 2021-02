11:20 Uhr

Dieb bricht in Fischach in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein

In den Keller eines Mehrfamilienhauses in Fischach ist ein unbekannter Täter eingebrochen.

Der Täter knackt das Vorhängeschloss und dringt in das Kellerabteil ein. Der Beuteschaden ist beträchtlich.

In den Keller eines Mehrfamilienhauses in Fischach ist ein unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte knackte das Vorhängeschloss, um in das Abteil einzudringen. und machte reichlich Beute.

Die Tat ist nach Auskunft der Polizei im Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag passiert. Der Täter entwendete aus dem aufgebrochenen Kellerabteil zwei hochwertige Fahrräder. Bei dem einen Rad handelt es sich um ein grau-oranges Downhill-Mountainbike der Marke YT Tues (2015), das zweite Rad ist ein gleichfarbiges Mountainbike der Marke YT Capra (2018) mit hochwertiger Carbon-Ausstattung. Die beiden Bikes haben einen Gesamtwert von 8000 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

