18-Jähriger fällt in Diedorf wegen eines Rucksacks vom Fahrrad

Der Rucksack verhakt sich in den Speichen. Deshalb stürzt ein 18-jähriger Mountainbike-Fahrer in Diedorf und bricht sich den Arm.

Laut Polizei war ein 18-jähriger Mountainbiker am Dienstagnachmittag in der Dammstraße in Diedorf-Vogelsang unterwegs, als es zum Sturz kam. Der Rucksack des jungen Mannes geriet in die Speichen des Rads. Das Rad blockierte, der Fahrer stürzte. Die Folge: Ein gebrochener rechter Arm und ein geringer Schaden am Fahrrad. (mjk)