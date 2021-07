19-Jährige fährt mit Krankentransporter in Diedorf gegen anderes Auto

Beim Zurücksetzen des BRK-Fahrzeugs aus einer Parklücke streift die junge Frau ein hinter ihr stehendes Auto.

Beim Rückwärtsfahren hat eine 19-Jährige am Mittwoch in Diedorf einen Unfall verursacht. Die junge Frau saß am Steuer eines Krankentransportwagens des BRK.

Laut Polizei wollte die 19-Jährige um 14.45 Uhr mit dem Einsatzwagen rückwärts aus einer Parklücke auf die Lindenstraße in Diedorf fahren. Dabei streifte sie einen dahinter geparkten VW-Golf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. (thia)