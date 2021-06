Diedorf-Anhausen

vor 4 Min.

Eukitea spielt endlich wieder auf der Waldbühne

Endlich wieder konnte das Eukitea mit seinem neuen Stück Rainbow Meditations auf der Waldbühne in Anhausen auftreten. Das Theater-Team und die Zuschauerinnen und Zuschauer waren glücklich.

Plus Endlich wieder Kultur: Das Eukitea feiert Nach-Premiere auf der Waldbühne. Für eine Zuschauerin ist das endlich wieder ein Stückchen Freiheit. Das sagen die Besucher.

Von Diana Zapf-Deniz

Freude und Glück versprühte das Eukitea Sommer Open-Air bei seiner Premiere am Samstagabend auf der Waldbühne in Anhausen. 100 Zuschauer zeigten sich sehr erfreut, endlich wieder Kultur erleben zu dürfen. So traf das Eukitea-Team mit "Rainbow Meditations" genau den Geist der Zeit und erfüllte die Sehnsucht nach der farbenfrohen Welt voll und ganz.

