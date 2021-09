Diedorf-Anhausen

In Anhausen wird der Wald der Zukunft mit einer Software geplant

Plus Digitalisierung gibt es in vielen Bereichen. In der Fortwirtschaft erwartet man sie nicht unbedingt. Im Anhauser Wald gibt es jetzt ein Marteloskop. Was das ist.

Von Bianca Dimarsico

Am Waldrand in Anhausen kommen am vergangenen Freitagmorgen zwölf Waldfreunde zusammen. Butterbrezen und das ein oder andere Glas Sekt stehen bereit. Anlass ist die Einweihung des Marteloskops im Anhauser Wald.

