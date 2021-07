Betreutes Wohnen in Diedorf: Direkte Zufahrt nur für Retter

Plus Weil Besucherinnen und Besucher dort parken, wo es nicht erlaubt ist, wird nun die Zufahrt zum Betreuten Wohnen in Diedorf abgesperrt.

Geht es hier um die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner des Betreuten Wohnens in Diedorf - oder um die Einschränkung ihrer Lebensqualität? Diese beiden Argumente standen zumindest im Raum, als vor einigen Wochen Absperrpfosten an den direkten Zufahrten zu den Hausaufgängen angebracht wurden. Weil die Lage zunächst noch unklar war und es gleichzeitig viele Beschwerden von den Bewohnerinnen und Bewohnern gab, wurden die jedoch zunächst wieder entfernt. Nun steht fest: Die Absperrpfosten bleiben - zumindest vorerst.