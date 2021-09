Polizei stoppt Autofahrer wegen Alkoholgeruchs

Zu viel getrunken hatte ein Mann für die Fahrt mit dem Auto in Biburg. Er muss nun mit einem Monat Fahrverbot rechnen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23.50 Uhr, hat die Polizei einen 67-jährigen Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Jägerstraße in Biburg gestoppt. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen ergab einen Wert 0,76 Promille. Der Mann wird nun angezeigt und muss mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. (jah)

