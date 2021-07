Diedorf

18:45 Uhr

Diedorfer Abiturienten verraten, wie man einen Abiturschnitt von 0,7 hinbekommt

Plus Zwei Super-Abiturienten aus Diedorf verraten ihr Erfolgsrezept. Maximilian Schindler hat einen Abi-Schnitt von 0,7. Christopher Rowe ist mit 0,8 kaum schlechter.

Von Jana Tallevi

Das Abitur einfach nur bestehen, das war Christopher Rowe zu wenig. Er wollte die 1,0 - und hat das auch geschafft. Mehr noch: eigentlich ist es eine 0,8 geworden, ist auch sein Schulleiter Günter Manhardt vom Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf begeistert. Motivation und Konkurrenz gleichzeitig sei dabei für ihn gewesen, dass es in seinem Jahrgang einen ebenso guten Schüler gab, der am Ende noch ein paar Punkte mehr erreicht hat als Christopher Rowe: Maximilan Schindler hat eine 0,7 erreicht. Ein Projekt, das bereits in der zehnten Klasse begonnen hat, erzählt er.

