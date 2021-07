Diedorf

12:05 Uhr

Doppeljubiläum bei Kunstschule und Mittagsbetreuung

Plus Vor 25 Jahren wurde der Verein KKE in Diedorf gegründet, seit zehn Jahren betreibt er die Mittagsbetreuung in Anhausen. Das war jetzt Grund zum Feiern.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Ein Geburtstag, insbesondere wenn es sich um eine Jubiläumszahl handelt, muss auf ganz besondere Art und Weise gefeiert werden. Die gilt erst recht, wenn es sich um ein Doppeljubiläum handelt, wie in diesem Jahr beim Verein Kunst, Kultur, Engagement (KKE) Diedorf. Dabei wurde aber nicht, wie üblich das Geburtstagskind beschenkt, sondern der KKE machte den Kindern und ihren Familien ein Geburtstagsgeschenk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen