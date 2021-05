Diedorf

In Diedorf ist plötzlich die Schule zu klein

Die Grund- und Mittelschule in Diedorf scheint geräumig. Doch schon ab dem kommenden Schuljahr werden die Klassenräume nicht mehr für alle Schülerinnen und Schüler ausreichen.

Plus Das kommt überraschend: Bereits im September reichen die Klassenzimmer in der Diedorfer Schule nicht mehr aus. Was jetzt geschehen soll.

Von Jana Tallevi

Fünf erste Klassen, dazu eine zusätzliche Klasse im Angebot der Mittelschule um dort die Mittlere Reife zu erlangen - mit diesem Zuspruch für die Grund- und Mittelschule war im Rathaus und bei der Schulleitung so kurzfristig nicht gerechnet worden. Nun reichen die Klassenzimmer nicht mehr aus. Bürgermeister, Marktbaumeister, Schulleiterin und Elternbeiratsvorsitzende sind in den vergangenen Tagen alle Räume der Schule abgegangen - und haben schließlich eine provisorische Lösung gefunden. Doch die konnte im Gemeinderat nicht in jedem Punkt überzeugen.

