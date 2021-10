Kultur für und mit Jugendlichen: Bühne frei für den eigenen Auftritt

Mitmachen - das ist ein Ziel bei den Diedorfer Kulturtagen. Mit einem neuen Format hat sich jetzt der Jugendpfleger an die junge Generation gewandt.

Im Zuge der diesjährigen Diedorfer Kulturtage fand in diesem Jahr ein kulturelles Event speziell für und auch mit Jugendlichen statt. Im Diedorfer Bürgersaal organisierte Johannes Bockermann, der seit März der neue Jugendpfleger der Gemeinde Diedorf ist, eine Open Stage, also eine für alle offene Bühne, unter dem Motto "Jugendkultur in Diedorf". Hierbei können Jugendliche spontan aus den Zuschauerreihen hervortreten und ihre Definition von Kultur vorführen - egal, was für den Einzelnen als Kultur zählt. Vom Singen über Gedichtvortragen bis hin zu eigenen Youtube-Videos ist alles erlaubt. Bockermanns Ziel hinter der Aktion war, die Kulturtage in Diedorf für die Jugend attraktiver zu gestalten.

So kam es, dass am frühen Donnerstagabend Johannes Bockermann in einer gemütlichen Runde die Open Stage eröffnete. Während der Wartezeit auf eine erste freiwillige Kandidatin oder einen Kandidaten aus dem Publikum sprach der Jugendpfleger über die Probleme der Jugend in Diedorf. Er schnitt das Thema fehlender Freiraum der Jugendlichen in Diedorf an. Was fehlt, sei ein echter Treffpunkt, an dem sie nicht Gefahr liefen, irgendwann von Erwachsenen weggeschickt zu werden.

Kultur: Das sind auch Videos von Influencern

Gleichzeitig bot er an, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Des Weiteren sprach er über den Wandel des Begriffs "Kultur" bei Jugendlichen. Laut Bockermann gehört inzwischen auch das Spielen an Konsolen und das Schauen von Influencer-Videoclips zu einer kreativen Auslegung von Kultur.

Während des Vortrags entschied sich dann die Jugendliche Anna Hüttl dazu, das Angebot der Open Stage zu nutzen und sang den Song "A Million Dreams". So kam die Open Stage ins Rollen, und über den Abend verteilt sang sie noch drei weitere Male. Am Ende des Events machte Bockermann den Jugendlichen noch einmal klar, dass sie sich bei jedem Problem bei ihm melden können. Der Diedorfer Jugendpfleger will die Open Stage bei den jährlichen Kulturtagen weiter anbieten und ausbauen.

