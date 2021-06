Diedorf

vor 48 Min.

Kunstprojekt: Der Denker trägt in Diedorf FFP2-Maske

Plus Die Autorin Franziska Ottlik und der Maler Hans Acher aus Diedorf haben erneut ein gemeinsames Projekt gewagt und verknüpfen aktuelle und spirituelle Themen.

Von Tobias Karrer

"Der Denker" sitzt in einer Position, die vielen Kunstliebhabern sicherlich bekannt ist. Das Knie stützt den Ellbogen, der Arm stützt das Kinn. Teile der Gliedmaßen sind plastisch modelliert. Auch das Gesicht der Figur tritt aus dem Gemälde hervor und ist trotzdem nicht zu sehen, da es von einer FFP2-Maske verdeckt wird. Der Hintergrund ist bunt und scheint sich unendlich fortzusetzen, ein Gegensatz zur ruhenden Gestalt und vielleicht auch ein Sinnbild für das, was in ihr vorgeht.

