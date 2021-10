Diebe stehlen Räder aus versperrtem Schuppen in Lettenbach

Die Täter brechen die Holztür auf und nehmen ein Rennrad und ein Mountain-Bike mit. Die beiden Räder waren zudem miteinander versperrt.

Fahrraddiebe haben in Lettenbach zugeschlagen. Die Täter stahlen zwei Räder aus dem versperrten Holzschuppen eines Anwesens am Edisonweg in Lettenbach.

Passiert ist die Tat laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag. Die Diebe brachen die Holztür auf und nahmen ein blau-grünes Peugeot-Rennrad und ein schwarzes Orbea-Mountainbike im Gesamtwert von 450 Euro mit. Die beiden Räder waren noch miteinander versperrt. Am Schuppen entstand minimaler Schaden. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (thia)