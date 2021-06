Verlosung: Diedorfer Eukitea spielt auf der Waldbühne

Es wird wieder gespielt: Mit einem Stück über Lebensfreude meldet sich das Diedorfer Theaterensemble Eukitea aus der Corona-Pause zurück. Wir verlosen Karten.

Theatervorstellungen kehren zurück: Viele Monate lang konnten die Schauspieler des Diedorfer Theaterensembles Eukitea nicht mehr vor einem Livepublikum spielen. Nach den Lockerungen der Pandemie-Auflagen ist das jetzt wieder möglich. Mit seiner neuen Theaterperformance "Rainbow Meditations" wollen die Akteure an vier Abenden ab Freitag, 25. Juni, jetzt wieder Lebensmut und Lebensfreude vermitteln. Für die Vorstellung am Freitag, 2. Juli, ab 21 Uhr auf der Waldbühne Anhausen verlosen wir fünfmal zwei Karten.

Theaterchef Stephan Eckl wollte den Umstand aufnehmen, dass sich die Menschen in Zeiten der Pandemie mehr denn je nach Lebensglück und Lebensfreude sehnen, und dies in einem Theaterabend verarbeiten. Im Titel "Rainbow Meditations" ist der Regenbogen dabei ein Symbol für Frieden, Einklang und Harmonie. Die Farben des Regenbogens sind harmonisch miteinander in Verbindung, stehen aber auch ganz individuell für eine bestimmte Kraft und Energie. "Meditations" verdeutlicht die Abfolge von einzelnen Sequenzen, die sich in vielfältiger Form der Frage nähern: "Wie erreiche ich Lebensfreude?"

Diedorfer Ensemble zeigt verschiedene Szenen

Diese Thematik wird in verschiedenen Spielszenen umgesetzt, bei denen die Schauspielerinnen und Schauspieler aus Diedorf sowie der Eukitea-Filiale in Berlin zusammen auftreten.

Für die Theaterperformance "Rainbow Meditations" am Freitag, 2. Juli, ab 21 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) auf der Waldbühne Anhausen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 29. Juni, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Ort, in dem das Theaterhaus des Eukitea-Ensembles steht.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355.

Hier gibt's die Karten im Vorverkauf

Die Vorstellungen der "Rainbow Meditations" gibt's am Freitag, 25. Juni, Samstag, 26. Juni, Freitag, 2. Juli, sowie Samstag, 3. Juli. Beginn ist jeweils um 21 Uhr, Abendkasse und Theatercafe sind ab 19 Uhr geöffnet. Bis zum Sitzplatz herrscht Maskenpflicht. Ein Ausweichen ins Theaterhaus in Diedorf ist in diesem Jahr nicht möglich. Karten gibt's unter www.eukitea.de oder per E-Mail tickets@eukitea.de und der Telefonnummer 08238/964743-96. (lig)