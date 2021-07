Wie ist die Lage jetzt am Diedorfer Streethockeyplatz?

Plus Vor wenigen Monaten hatte die Polizei Alarm geschlagen: Sie sah in Diedorf einen neuen Brennpunkt entstehen. Jetzt haben Jugendliche berichtet.

Auch nach dem Lockdown kaum Platz im Jugendzentrum, kein anderer Treffpunkt im Bereich der Gemeinde in Sicht: Seit gut einem Jahr ist der Streethockeyplatz in Diedorf zwischen B300 und Bahnlinie zu einem wichtigen Treffpunkt für Jugendliche, nicht allein aus der Gemeinde, geworden. Mit Folgen: Vor allem im vergangenen Spätsommer kam es immer wieder zu Klagen von Anwohnerinnen und Anwohnern über Müll und Lärm. Wie sich die Lage jetzt aus ihrer Sicht darstellt, haben zwei Jugendliche im Hauptverwaltungsausschuss der Gemeinde berichtet.