vor 17 Min.

Diedorf sucht den Maulwurf aus dem Gemeinderat

Wie kam ein Bericht des Diedorfer Rechnungsprüfungsausschusses in die Zeitung? Keiner will's gewesen sein. Der neue Vorsitzende nennt die Situation „affig“.

Von Jana Tallevi

Man kennt das aus jedem zweiten Zeichentrickfilm, in dem es um Schule geht: Irgendjemand hat einem Mitschüler einen Reißnagel auf den Stuhl gelegt, der hat sich wehgetan, lebt aber noch. Der Lehrer stellt sich vorne hin und erwartet allen Ernstes, dass sich der Schuldige vor versammelter Mannschaft zu seiner Tat bekennt. Klappt gemeinhin selten, ist, wie im Film deutlich erkennbar, für den Betreffenden auch eher selten ratsam. Nach diesem Drehbuch lief jetzt eine Diskussion im Diedorfer Gemeinderat ab.

Hintergrund ist die Pressemitteilung zum Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die 2016 gestoppten Planungen für den neuen Kindergarten in Hausen. Wie mehrfach berichtet, wurde die Pressemitteilung nie veröffentlicht, weil die Mehrheit im Gemeinderat dazu ihr Ja nicht gab.

Weder Zahlen noch Namen werden genannt

Der Inhalt ist inzwischen aber bekannt – und enttäuschend zugleich: Weder Zahlen noch Namen und auch keine klaren Verantwortlichkeiten für die fehlgeschlagenen Planungen werden genannt, viel mehr als allgemeine Formulierungen finden sich in dem Text nicht. Seit 2017 liegt die Pressemitteilung in den Schubladen – und sollte dort wohl nicht länger bleiben: Die CSU hatte in den vergangenen Wochen wiederholt daran erinnert, dass der Text nie veröffentlicht wurde. So kam das Thema zurück.

Und jetzt: Es gehe um das Thema Ehrlichkeit in der Politik, begann WfD-Sprecher Daniel Fendt eine inquisitive Aussprache auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Was nicht öffentlich ist, muss auch nicht öffentlich bleiben.“ Das sei ein wichtiges Signal für die Bürger. „Wir waren es nicht“, schloss er für seine Fraktion aus, einen Maulwurf in den Reihen zu haben. Ob das auch die anderen von sich behaupten könnten?

19 haben sich daran gehalten, einer nicht

Ja, können sie, war reihum der Tenor. In der Reihenfolge der Grünen, der CSU, der SPD und der Fraktion Bürgerunion/FW schlossen alle aus, die Pressemitteilung weitergegeben zu haben. Andreas Köglowitz (Grüne), der frühere Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, fragte, ob rechtliche Schritte möglich seien. „19 haben sich daran gehalten, einer nicht.“ Bürgermeister Peter Högg hatte sich da schon beim Landratsamt erkundigt. Eine Rüge oder auch im Wiederholungsfall eine Mahnung und ein Ordnungsgeld seien in solchen Fällen möglich. Allerdings sei ihm im Landratsamt geraten worden, davon abzusehen – und er wolle die Sache nun auch nicht weiterverfolgen.

Zahlen hatte der Bürgermeister in dieser Angelegenheit übrigens von Anfang an selbst geliefert: Der Gegenwert von 80.000 Euro der ursprünglichen Planungen konnte weiterverwendet werden, weil es sich etwa um ein Bodengutachten handelte. Inzwischen knapp 120.000 Euro gingen an die ehemaligen Planer, vor allem den damaligen Architekten Sebastian Petri, und seien als eine Art Lehrgeld anzusehen. Hinzu kommen die monatlichen Mietkosten für die Übergangslösung des Kindergartens, sie liegen bei gut 3000 Euro. Am Ende wird der Kindergarten in Hausen die Marktgemeinde selbst 4,5 Millionen Euro kosten, rechnet die Verwaltung.

Jetzt hat der Gemeinderat einen Nachfolger gesucht

Kurz vor Weihnachten war Andreas Köglowitz als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses zurückgetreten, aus „persönlichen ethischen Gründen“, hatte er damals mitgeteilt. Ihm machte die mangelnde Transparenz in der Sache zu schaffen. Am liebsten wäre ihm gewesen, den gesamten Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu veröffentlichen. Jetzt hat der Gemeinderat einen Nachfolger gesucht – was gar nicht so einfach war. Sämtliche Mitglieder lehnten ab, das Amt bis zum Ende der Amtsperiode zu übernehmen.

Daniel Fendt sagte, als größte Fraktion wolle man das nicht, Frank Wasser lehnte für die Bürgerunion „aufgrund der Umstände“ ab, ebenso Thomas Rittel für die CSU. Am Schluss blieb nur noch einer übrig: Alexander Neff (SPD) ist jetzt neuer Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses. „Affig“ nannte er die gesamte Situation – immerhin stehen bis zum Ende der Amtszeit des Ausschusses weder eine weitere Sitzung noch ein weiterer Bericht an.

