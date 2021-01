vor 21 Min.

Diedorfer Eukitea bringt Videos zum Friedenskartenspiel heraus

Stephan Eckl entwickelte zusammen mit seiner Tochter Veronika-Marie Eckl , die per Skype für unser Bild aus Neuseeland zuschaltet war, ein Friedensalphabet. Darin enthalten sind 44 Karten um seine Friedenskräfte zu stärken.

Im vergangenen Jahr brachte das Diedorfer Eukitea-Theaterensemble das Kartenspiel "Govindas magisches Friedensalphabet" heraus. Jetzt folgen 44 Videos dazu.

Das Diedorfer Theater Eukitea setzt in diesen besonderen Zeiten einen Friedens-Impuls für Kinder aber auch für Erwachsene: Vom Montag, 1. Februar, bis Dienstag, 16. März, wird jeden Tag einer der Schauspieler und Workshopleiter aus den Ensembles in Berlin und Diedorf jeweils eine Eukitea-Friedenskarte in einem kurzen Video vorstellen. Die Eukitea-Friedenskarten "Govindas magisches Friedensalphabet" sind ein liebevoll illustriertes Kartendeck mit 44 Karten, gleichermaßen für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Dabei stehen von Karte zu Karte unterschiedliche Friedensqualitäten im Fokus von A wie "Akzeptanz“ bis zu Z wie "Zuversicht“. Theater EUKITEA möchte mit dieser Challenge einen Beitrag leisten zu einem friedvolleren und achtsameren Umgang.

Das Miteinander stärken

Diese liebevoll gestalteten Friedenskarten können als lebensfrohes Tool dienen. Die motivierenden Karten mit 44 Friedensqualitäten bieten eine Möglichkeit, ein gutes Miteinander in der Gemeinschaft zu stärken, sei es im Kindergarten-, Klassen-, oder Familienverband. Die Karten sind individuell und nachhaltig einsetzbar und machen Kindern wie Erwachsenen große Freude.

Auf der Eukitea Website www.eukitea.de sowie auf den Informationskanälen des Theaters wird ab 1. Februar täglich ein kurzes Video hochgeladen. (AZ)

