Diedorfer bei Woodstock: „Viele waren etwas stoned“ 

Plus Klaus und Terri Dangel waren 1969 auf dem legendären Festival in den USA, das eine ganze Generation prägte. In Diedorf berichten sie von ihren Erlebnissen.

Woodstock war genauso Musikfestival wie politisches Statement. Die Bands, die 1969 dort spielten, haben bis heute Kultstatus. Janis Joplin, Grateful Dead, Joan Baez, The Who, Jimmy Hendrix oder Joe Cocker, um nur ein paar Namen zu nennen.

Mehr als geschätzte 400.000 Besucher tummelten sich im August 1969 auf dem Gelände einer Farm 160 Kilometer nördlich von New York – unter ihnen auch Klaus und Terri Dangel, die zu der Zeit in der Nähe der Metropole lebten. Heute wohnt das Ehepaar in Diedorf. An die späten 1960er in USA und besonders an Woodstock erinnern sie sich lebhaft.

In der Hippie-Kultur sei damals viel los gewesen

„Wir hatten das Festival damals gar nicht so auf dem Radar, aber einer meiner Kollegen war scharf darauf, hinzufahren“, erklärt Klaus Dangel bei dem Themenabend mit Dokumentarfilm im Diedorfer Begegnungszentrum „DieZ“. Zusammen mit einem befreundeten Ehepaar machten sich die Dangels auf den Weg. „Ich war immer bereit für etwas Lustiges und Neues“, betont Terri Dangel. In der Hippie-Kultur sei zu dieser Zeit viel los gewesen. Auch zur damaligen Zeit hätten sich die Dangels sicherlich nicht als Hippies bezeichnet. Klaus Dangel arbeitete als Programmierer bei IBM, „eine ganz andere Welt, immer in Anzug und Krawatte“, erklärt er.

Terri war Universitätsdozentin. Beide erinnern sich aber noch gut daran, was die Vereinigten Staaten in den 60ern politisch bewegte. Vor allem die Schrecken des Vietnam-Kriegs und die Berichterstattung inklusive „head count“, also der regelmäßigen Veröffentlichung der Zahlen gefallener Kämpfer auf beiden Seiten, sind Klaus Dangel im Gedächtnis geblieben. Hinzu kamen die Ermordungen von Martin Luther King und Robert Kennedy, zwei Schicksalsschläge, besonders für Afroamerikaner in den USA.

Als „mixed-race“ Paar waren sie Anfeindungen ausgesetzt

Terri Dangel trug 1969 mit Stolz eine Afro-Haarschnitt. „Das war ein Statement. Black is beautiful“, betont sie. Die Rassentrennung war zwar schon 1964 aufgehoben worden, aber sogar Terri und Klaus Dangel bekamen den tief in der Gesellschaft verankerten Rassismus noch zu spüren. Als „mixed-race“ Paar waren sie Anfeindungen ausgesetzt. Klaus Dangel erinnert sich noch an eine Situation, in der er für eine Verwandte seiner Frau den Reisekoffer in den Zug tragen wollte. „Um mir eines auszuwischen hat der Schaffner den Zug einfach losfahren lassen, ich konnte erst in Philadelphia wieder aussteigen“, erzählt der Diedorfer.

Woodstock gilt als die "Mutter aller Rockkonzerte". Bild: dpa

Terri Dangel erklärt auch, dass die Schrecken des Vietnam-Kriegs vor allem für die ärmere, afroamerikanische Bevölkerung zur Realität wurden. Junge Männer wurden eingezogen. Es war die Angst vor dem Krieg, die auch viele junge Weiße auf die Straße trieb und so die Hippie-Bewegung begründete. Vor dieser angespannten Situation sollte dann vom 15. bis zum 18. August 1969 das Woodstock-Festival stattfinden. Trotz des ursprünglich kommerziellen Interesses der Veranstalter wurde es zum Symbol für friedliches Miteinander.

„Es lag eine Art Surren in der Luft“

Klaus und Terri Dangel reisten mit ihren Freunden erst am Samstag an. Sie hatten Glück: Wo am Freitag noch tausende Autos die Zufahrtswege zum Festivalgelände versperrten, hatte sich eine Gasse gebildet. „Wir konnten also fast bis zur Wiese fahren“, sagt Klaus Dangel. Die Menschenmasse, aber vor allem die Stimmung, die das Ehepaar erleben durfte, ist den Dangels bis heute im Gedächtnis geblieben. „Es lag eine Art Surren in der Luft, alle hatten sich lieb, viele waren etwas stoned“, erinnert sich Klaus Dangel. Ihm fiel vor allem auf, dass auf dem gesamten Gelände keinerlei Polizei zu sehen war. „Die waren sonst überall“, sagt er. Besonders beeindruckt hat ihn die Friedfertigkeit der Besucher und ihre Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen. Auch die Durchsagen, mit denen zwischen den Konzerten organisatorische Angelegenheiten geklärt wurden, bekamen die Dangels mit. Außerdem sahen sie die Helikopter, die nicht nur Ärzte, sondern auch Verpflegung auf das Festivalgelände flogen.

Zwei Konzerte sind den Dangels besonders im Gedächtnis geblieben: Das von Santana und das von Joe Cocker – mit dem Sommergewitter. Insgesamt regnete es während es Festivals viel, über den Schlamm vor der Bühne habe sich aber niemand geärgert, sondern eher „ein Spiel daraus gemacht“, sagt Terri.